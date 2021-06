Más del 20% de la población vacunable ya fue inmunizada contra el COVID-19: Auza





14/06/2021 - 07:18:01

El ministro de Salud, Jeyson Auza, informó que, hasta la fecha, más del 20% de la población vacunable ya recibió la primera dosis del inmunizante contra el COVID-19 y que el plan nacional de vacunación no se detiene. “Nosotros hemos superado ya el 20% de la población vacunable de Bolivia, es un buen porcentaje, con la primera dosis”, indicó este domingo la autoridad en rueda de prensa realizada en radio Patria Nueva. Explicó que el objetivo de la campaña nacional de vacunación es inmunizar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Ante la consulta sobre la existencia de vacunas para dar continuidad con el plan de vacunación, Auza dijo que “tenemos más o menos 300.000 dosis que pueden ser utilizadas ya en este momento para tener una mayor cobertura de protección poblacional, por tanto, la campaña nacional de vacunación no se suspende”. Explicó que esa disponibilidad de inmunizantes no incluye la reciente llegada de un lote de 100.000 vacunas Sputnik V que llegó ayer sábado al país y que se encuentra en plena fase de distribución a los departamentos. Junto con el cargamento de vacunas, también llegaron dos millones de cápsulas del medicamento Avifavir, para el tratamiento de personas que padecen coronavirus. Auza manifestó que el ritmo de vacunación diaria subió de 8.000 en la primera jornada hasta 60.000 inmunizaciones al día. “Hasta la fecha, de todas las vacunas que hemos distribuido, en primeras dosis, se ha utilizado un 85%”, sostuvo. ABI