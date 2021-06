Alistan operativos de control en farmacias, centros de salud y funerarias de todo el país







13/06/2021 - 19:21:20



El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó este domingo que durante la semana se realizarán operativos de control en farmacias, centros de salud y funerarias de todo el país, con la finalidad de evitar agio y especulación en pandemia.

“Vamos a seguir realizando esta semana estos operativos para controlar farmacias, hospitales, clínicas, pero también funerarias”, dijo el viceministro en contacto con el programa “Las 7 en el 7”, que se emite por el canal estatal Bolivia Tv.

Señaló que para la realización de los operativos se coordina con los Servicios Departamentales de Salud (Sedes), alcaldías, la Policía Boliviana, Defensoría del Pueblo, de modo que exista un trabajo de control permanente.

“Es decir, que no sea un trabajo un vez a la semana, sino que sea todos los días, porque estamos en época de pandemia y necesitamos controlar, no solamente la venta de medicamentos, no solamente el control de precio de las farmacias, sino también de las clínicas y los hospitales”, señaló.

Silva explicó que hasta el momento se sancionó a tres clínicas por casos, como por ejemplo, retención de los cuerpos de personas que perdieron la vida por COVID-19, como “objeto o prenda de garantía”, lo que es un delito.

“Algunos lamentablemente piensan que cuando uno pierde la vida se convierte en un objeto y lo detienen como prenda de garantía, ese es un delito ya hemos sancionado a tres clínicas por este tema”, remarcó.

Señaló que los consumidores “no podemos permitir que nos engañen”. Si una clínica u hospital quiere cobrar por encima de los precios determinados por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) se la debe denunciar por agio y especulación en pandemia.

“¿Dónde denunciar? a la línea gratuita 800 10 0202, a la Policía Boliviana, a los gobiernos municipales, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Justicia que pueden activar mecanismos de control y fiscalización”, indicó el viceministro Silva. ABI