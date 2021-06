Gobierno busca duplicar el monto del sobreprecio de los gases lacrimógenos como resarcimiento





13/06/2021 - 19:05:58

ABI.- El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, reveló este domingo que el Gobierno busca duplicar el monto del sobreprecio pagado por la compra de los gases lacrimógenos por parte de un negociado que realizó el exministro de facto, Arturo Murillo, que alcanza los $us 2,3 millones. “Por el caso gases son $us 2,3 millones que se han detectado de sobreprecio. Al margen del daño que mínimamente debe equivaler a otro monto igual al que nos han causado, tal vez podemos lograr algo más en la justicia de Estados Unidos (EEUU) con el juicio civil que vamos a instaurar estos días, pero por lo menos podemos duplicar el monto que nos han robado a los bolivianos con el sobreprecio”, dijo en una entrevista con el programa “Las 7 en el 7”, difundido por Bolivia Tv. La autoridad señaló que el daño económico al Estado no es un hecho aislado, ya que se realizó en época de pandemia, donde todos los recursos deberían estar orientados a salvar la vida de los bolivianos y no ser parte de la corrupción, como pasó durante el gobierno golpista. “No es cualquier daño, es un daño en pandemia que debe ser mesurado con otra precisión, en términos normales se hubiera cualificado el impacto, en este caso el país necesitaba los recursos económicos para salvar vidas, en cambio, el grupo de Murillo estaba buscando el dinero para un negociado en tiempos de pandemia”, remarcó. Chávez recordó que Murillo incurrió en una serie de delitos que se están dando a conocer de manera permanente, por lo que adelantó que se buscará que no salga libre bajo fianza.