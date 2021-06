Gobierno de Ortega arresta a cinco opositores este fin de semana, continúa el asedio en Nicaragua





13/06/2021 - 18:52:05

VOA.- La Policía Nacional de Nicaragua confirmó el domingo que arrestó al General de Brigada retirado y comandante sandinista Hugo Torres Jiménez, que se convierte en el segundo excompañero de lucha del presidente Daniel Ortega en ser detenido este fin de semana, y el quinto opositor tras las rejas en igual periodo de tiempo. Jiménez, de 73 años, dijo que "son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo". Expresó que el gobierno de Ortega, que una vez fuera su compañero de armas, no tiene "asidero legal" como para permanecer más allá de las elecciones que deberán celebrarse en noviembre. "Nunca pensé que en esta etapa de mi vida iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura". En dos comunicados anteriores la policía informó que detuvo a tres opositoras, entre ellas a la exguerrillera Dora María Téllez, antigua compañera de filas del presidente Daniel Ortega en la lucha que llevó al derrocamiento del dictador Anastasio Somoza Debayle en la década de 1970. Además están presas desde este domingo Ana Margarita Vigil y Suyen Barahona Cuán. El sábado fue arrestada la también opositora Tamara Dávila. El gobierno de Ortega ha dicho que sólo está haciendo cumplir la ley, que le permite apresar a quienes reciban financiación extranjera, publiquen información "falsa" o, entre otras cosas, hayan celebrado las sanciones internacionales contra los nicaragüenses. Según un comunicado de la Policía de Nicaragua, las dirigentes fueron detenidas por "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y (...) por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares y organizarse con financiamiento extranjero". Opositores habían denunciado previamente el domingo que la casa de la opositora estaba bajo asedio de la policía. "El día de hoy domingo 13 de junio de 2021, fueron detenidas las ciudadanas DORA MARÍA TÉLLEZ ARGUELLO y ANA MARGARITA VIGIL GURDIÁN, ambas son investigadas por realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley No. 1055 “Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, dice el texto oficial. Además indicó el comunicado que "la Policía Nacional realiza todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá a las investigadas a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinación de las responsabilidades penales". También fue arrestada más tarde este domingo la opositora Suyen Barahona Cuán, presidenta de UNAMOS, según confirmó la policía en otro comunicado divulgado. La organización había denunciado más temprano el lunes sobre la detención de las opositoras Téllez y Vigil. Barahona, antes de presidir UNAMOS, fue parte del Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Grabó un video previo al arresto: "Patria Libre para vivir, esa ha sido la lucha (...) Si están viendo este video es poque la policía ha allanado mi casa y me ha secuestrado a como lo ha hecho con otros liderazgos sociales, defensores y con los más de 120 presos y presas políticas". Pidió que se mantenga la movilización: "Nunca más impunidad (...) podemos lograr el cambio (...) Ni un paso atrás". También previo al arresto, la opositora Vigil hizo unas declaraciones en un video grabado este mismo domingo, mientras su casa estaba bajo asedio policial. Ortega reinició jornadas de asedio este fin de semana La justicia nicaragüense reinició las jornadas de arrestos, que había suspendido por dos días luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra cuatros personas afines al presidente Daniel Ortega, incluyendo su hija Camila Ortega Murillo. El sábado en horas de la noche había sido detenida Tamara Dávila, quien forma parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco, uno de los bloques de oposición más importantes de Nicaragua. Dávila está siendo acusada al igual a que todos los detenidos –a excepción de Cristiana Chamorro- por realizar supuestos actos que menoscaban la independencia y soberanía del país, basados en la “Ley de Defensa del pueblo”, la cual fue aprobada en diciembre de 2020 en la Asamblea Nacional controlada por el presidente Daniel Ortega. Con la detención de Dávila ya había aumentado a ocho el número de líderes opositores y precandidatos presidenciales detenidos en Nicaragua y a más de 120 los presos políticos en el país, desde la crisis de 2018, según diversas organizaciones de derechos humanos. La cifra de arrestos llegó a 11 el domingo, algo que observadores habían señalado después que dos patrullas policiales se apostaron en los exteriores de las viviendas de las tres opositoras arrestadas el domingo. Voceros de la organización UNAMOS, que informaron que la policía rodeó la mañana del domingo la casa de Téllez, al sur de Managua, habían afirmado previamente que en la vivienda se encuentra Téllez y la también opositora Ana Margarita Vijil. “Pendientes de Ana Margarita Vijil y Dora María. Ya entraron drones a la propiedad”, informó la agencia AP citando un chat de periodistas Olama Hurtado, vocera de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Téllez fue ministra de Salud del primer gobierno del Frente Sandinista (1979-1990), pero años después abandonó ese partido tras criticar duramente el liderazgo de Ortega, a quien ha llamado “caudillo” y “dictador”. Videos publicados en las redes mostraron el operativo en curso. Entre ellos el Colectivo de Derechos Humanos "Nicaragua Nunca +".

Primeras reacciones El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), una organización sin fines de lucro que promueve y defiende los derechos humanos, reaccionó inmediatamente el domingo en su cuenta de Twitter. "Condenamos la detención y allanamiento en la casa de @DoraMTellez y @anavijil. EXIGIMOS se les respete su integridad personal. Alertamos a las org. internacionales sobre persecución contra líderes políticos y sociales". Un comunicado de UNAMOS indicó el domingo indicó que las dentenciones son "una acción represiva más" de lo que describió como "la dictadura Ortega Murillo". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reaccionó a los arrestos en su cuenta de Twitter. Instó a la "inmediata liberación" de todos los presos políticos detenidos.