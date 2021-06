Gobierno de Japón decide eliminar el uso del fax en sus oficinas a partir del 30 de junio





13/06/2021 - 18:31:55

Las máquinas de fax no son piezas de museo, aún se usan, y no en cualquier lugar, sino en una potencia tecnológica como Japón; y no en sitios remotos, sino en las oficinas del gobierno japonés. Ya no será así. El gobierno de Japón ha decidido abolir su empleo en ministerios y agencias para el 30 de junio, informó Mainichi Shimbun. En los sitios donde todavía se usan serán sustituidas por los correos electrónicos. Todas los organismos gubernamentales han sido notificados al respecto. La utilización del fax obliga a los funcionarios a ir a la oficina, dificultando el teletrabajo, modalidad laboral fundamental en estos tiempos de pandemia. Su uso solo estará permitido en situaciones de desastre o de manera excepcional cuando documentos de empresas y personas se envíen por fax. El ministro de Reforma Administrativa, Taro Kono, había anunciado en abril su objetivo de eliminar los faxes, pero sin precisar fechas.

(International Press)