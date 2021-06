Video: Un auto se hunde por completo en un parqueo en cuestión de segundos





13/06/2021 - 18:27:44

RT.- Remodelar el diseño del paisaje y ajustar el entorno natural a nuestras propias necesidades conlleva ciertos riesgos si no lo dejamos en manos de los profesionales. A los residentes indios de un complejo residencial de Bombay, el intento de introducir unos 'retoques' por su cuenta les jugó una mala pasada. Los habitantes del lugar decidieron adaptar el espacio donde se ubicaba un viejo pozo para utilizarlo como un aparcamiento y lo cubrieron con hormigón armado, pero las fuertes lluvias que azotan la ciudad estos días debilitaron el asfalto elaborado por los habitantes. Como resultado, este domingo por la mañana un coche aparcado se hundió por completo en cuestión de segundos cuando el hormigón cedió, dejando una gran abertura llena de agua. Afortunadamente, no había nadie dentro del vehículo, confirmó la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC), organismo cívico que gobierna la ciudad. Scary visuals from Mumbai's Ghatkoper area where a car drowned in few seconds. pic.twitter.com/BFlqcaKQBo — Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) June 13, 2021