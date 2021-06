Inversión pública en Bolivia llega a $us 780 millones ejecutados en cinco meses de 2021





13/06/2021 - 15:07:32

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, informó este domingo que la inversión pública en el país llegó a $us 780 millones ejecutados en los primeros cinco meses de 2021, un 95% más que lo ejecutado en el mismo periodo de 2020. “Aceleramos la inversión pública para retornar a la senda del crecimiento económico sostenible. De enero a mayo de 2021, ejecutamos $us 780 millones, 95% más que en igual periodo de 2020. Reactivamos la economía”, publicó en su cuenta de Twitter. En la víspera, el Primer Mandatario denunció por la misma red social que el gobierno de Jeanine Áñez dejó una deuda de Bs 1.800 millones con la paralización de más de 800 obras que debían ser ejecutadas por la Unidad de Proyectos Especiales (Upre). Por ese motivo, Arce aseguró su compromiso por revertir el daño económico causado y reactivar todos los proyectos que quedaron inconclusos. “Nuestro compromiso es revertir el daño económico que causó el régimen y reactivar todos los proyectos en beneficio del pueblo”, continuó el mensaje escrito en la red social. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Presupuesto General del Estado para la gestión 2021 estableció una inversión pública de $us 4.011 millones para reactivar la demanda interna, fortalecer la industrialización de los recursos naturales, entre otros. ABI