Viceministro aclara que el DS 4432 autoriza la compra directa de vacunas a los gobiernos municipales y departamentales





13/06/2021 - 07:43:09

ABI.- El viceministro de Defensa del Consumidor y del Usuario, Jorge Silva, aclaró este sábado que el Decreto Supremo N° 4432 autoriza a las entidades territoriales autónomas (ETA’s), en especial a los gobiernos municipales, la compra directa de vacunas contra el coronavirus y que no existe ninguna normativa que impida dicha compra. "El Decreto Supremo 4432 autoriza a las entidades territoriales autónomas la contratación directa, por lo tanto no existe un solo óbice legal normativo que prohíba a los gobiernos municipales y departamentales comprar las vacunas en el extranjero", manifestó Silva. En ese sentido, el Viceministro explicó que, ya existe un acuerdo con las autoridades municipales para atender las propuestas de modificación o creación de cualquier norma que puede especificar la compra de vacunas, según un boletín de prensa. Silva recalcó que no existe ninguna prohibición y agregó que son los gobiernos municipales y departamentales los que deben determinar su propio procedimiento de compra. "Lo primero que ellos tienen que hacer es tomar la decisión de comprar las vacunas, aprobar su propio procedimiento y asumir la responsabilidad de esta compra que vayan a realizar", expresó Silva. La autoridad aclaró que cada gobierno municipal está en la libertad de modificar su POA para la adquisición de vacunas ante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Por otro lado, el Viceministro Silva recordó a la población, que se están realizando verificativos permanentes, tanto a farmacias como clínicas y hospitales, para evitar el agio y la especulación de los medicamentos.