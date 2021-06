Hay seis juicios de responsabilidades que debe tratar la Asamblea, otros 20 en fila y llegan los de Añez





El Deber.- La Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea ya aprobó los informes para seis juicios de responsabilidades contra exautoridades nacionales y departamentales. La senadora Patricia Arce (MAS) informó que en esta comisión hay otros 20 procesos que esperan su turno de ser tratados y ahora llegaron los tres últimos contra la ex Presidenta, Jeanine Áñez. Hasta ahora la Asamblea no convocó a sesión para tratar el primer paquete. “Seguro llegará a la directiva y nos van a remitir a las comisiones una vez que el pleno de la Asamblea conozca los casos. La Comisión Mixta tiene 20 juicios pendientes, primero va a resolver los juicios pendientes, tiene que hacerse de acuerdo a cronograma”, dijo la senadora Arce que preside la comisión de Justicia Plural del Senado y la de la Asamblea, esta última reúne a las comisiones de Justicia Plural, tanto de Diputados como de Senadores. La media docena de procesos de privilegio fueron aprobados entre el 21 de mayo y el 2 de junio. El turno es de la directiva de la Asamblea que debe convocar a una sesión conjunta de senadores y diputados y poner en consideración estos juicios, que serán un ensayo del objetivo del MAS, que es llevar a juicios de responsabilidad a Áñez y sus colaboradores. El senador Wálter Justiniano (CC), quien forma parte de esta comisión, alertó sobre los conflictos que pueden traer los procesos anteriores a la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y en su opinión, los mismos deberían ser resueltos por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) porque la nueva Carta Magna solo permite el enjuiciamiento de Presidente y Vicepresidente, ya no contempla a ministros o gobernadores; por tanto, ya no permite un "proceso de privilegio". Sin embargo, las disposiciones transitorias de la Ley 044 que juzga a altas autoridades de Estado prevé que aquellos juicios que se hayan presentado ante la Asamblea con la anterior ley, deben ser concluidos de ese mismo modo; es decir, con las leyes 2445 y 2623 de marzo y diciembre de 2003, respectivamente. Similar posición tiene el diputado, Ronald Huanca (CC), quien dijo que los juicios anteriores a la nueva CPE promulgada en febrero de 2009 ya no tienen sentido porque incluso varios de los delitos por los cuales se acusa a exautoridades, prescribieron. “A mi entender, lo que tendría que analizar la Asamblea es si corresponden esos juicios, porque en algunos artículos se contradicen las propias normas, entonces hay que revisar eso”, dijo el legislador orureño. Hasta el momento no existe una convocatoria de la Asamblea para tratar los seis informes que mandó la Comisión Mixta de Constitución en mayo y junio, y el receso parlamentario está en puertas. Existe un descanso para los legisladores al final de cada semestre.