Pagó la última manutención de su hija arrojando 80.000 monedas de un centavo en el jardín





12/06/2021 - 13:15:18

RT.- Un hombre residente de Virginia (EE.UU.) decidió pagar la última cuota de manutención de su hija lanzando 80.000 centavos de dólar en el jardín de su expareja, informa WTVR. A finales de mayo, días antes de la graduación de la secundaria de Avery Sanford, que además acababa de cumplir 18 años, el padre llevó las monedas en un remolque y las arrojó sobre el césped de la casa. "Mi mamá salió y le dijo: '¿Qué estás tirando en mi jardín?'. Ella no supo quién era hasta que mi padre gritó: 'Es el pago final de la manutención de mis hijas", reveló Avery. El video captado por cámaras de seguridad muestra el accionar del hombre y ha sido compartido recientemente en la Red. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de WTVR CBS 6 (@cbs6) Según la joven, la intención de su progenitor no era solo avergonzar a su madre sino a ella y a su hermana. "Es realmente hiriente y dañino para sus hijos cuando hace cosas así. No importa si son jóvenes o adultos, las acciones de sus padres siempre tendrán algún efecto", señaló Avery. La familia decidió transformar la situación y tras recoger las miles de monedas, con ayuda de sus vecinos, decidieron donar el dinero a Safe Harbor, un centro de abuso doméstico. El padre de Avery comentó a WTVR vía telefónica que dejó que sus emociones se apoderaran de él después de años de frustración con el caso de custodia.