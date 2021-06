Un fotógrafo capta a un leopardo perfectamente camuflado entre el paisaje y la red se lanza a buscarlo





12/06/2021 - 11:04:36

En esta imagen se encuentra un leopardo naturalmente camuflado entre el paisaje rocoso y no son pocos los que se afanan por lograr encontrarlo. La fotografía fue tomada a principios de junio por Abhinav Garg, un aficionado a la fotografía de 34 años, durante una visita al templo de las colinas de Aravali en Jaipur, India. "Cuando regresábamos del templo algunos lugareños estaban discutiendo sobre un leopardo sentado sobre la roca en las colinas frente al templo", relató Garg. Sin embargo, después de varias horas esperando ver al animal sin conseguirlo, decidieron irse debido a que empezaba a oscurecer. "Hice algunas tomas al azar de colinas sin ver al leopardo", comentó el fotógrafo. Fue cuando transfirió las imágenes a su computador que Garg se dio cuenta de que había logrado capturar al leopardo. "Para mi total sorpresa, encontré un leopardo descansando sobre una roca que antes no era visible a simple vista". El fotógrafo compartió la imagen en la página de Facebook Sanctuary Nature desafiando a los usuarios a encontrar al leopardo. "Encuentra al gato. Pon 'Sí' si lo encuentras" escribió en la descripción. "Era realmente el animal mejor camuflado que he visto en mi vida", aseguró Garg. Puede resultar difícil encontrar al leopardo en la imagen, incluso el propio autor de la imagen no tenía idea de que había logrado captar al leopardo en sus fotografías.