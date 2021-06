Putin: La relación con EE.UU. se ha deteriorado hasta su punto más bajo de los últimos años





12/06/2021 - 10:05:03

RT.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha concedido este viernes una entrevista exclusiva a NBC News, en la que advierte que la relación bilateral con EE.UU. "se ha deteriorado hasta su punto más bajo de los últimos años". Preguntado sobre la ocasión en la que Biden lo llamó asesino durante una entrevista en marzo, el líder ruso enfatizó que, durante su mandato, se ha acostumbrado "a ataques desde todo tipo de ángulos y desde todo tipo de áreas, con todo tipo de pretexto y razones, y de diferente calibre y ferocidad", por lo que "nada de eso" le sorprende. "Esto no es algo que me preocupe en lo más mínimo", subrayó Putin. En vísperas de su reunión con Joe Biden, que tendrá lugar el próximo miércoles en Ginebra, Putin ha comparado al actual presidente estadounidense con su antecesor, Donald Trump, a quien describió como "un individuo extraordinario, talentoso" y "pintoresco", que no provenía del 'establishment' estadounidense. En cuanto al actual mandatario norteamericano, el presidente ruso indicó que es "radicalmente diferente de Trump", al ser un político de carrera, si bien dijo que puede trabajar con él. "Es un tipo diferente de persona", indicó Putin, que expresó su "gran esperanza" de que, "si bien hay algunas ventajas y algunas desventajas, no haya ningún movimiento impulsivo de parte del presidente estadounidense en funciones".

Noticias falsas En relación a los recientes ciberataques de los que EE.UU. culpa a Rusia, Putin negó tener conocimiento de los mismos, al tiempo que instó a su homólogo estadounidense a alcanzar un acuerdo con él sobre el ciberespacio. Por otro lado, el mandatario desmintió la información de The Washington Post publicada esta semana acerca de que Moscú se está preparando para suministrar a Irán un satélite avanzado que le permitiría rastrear posibles objetivos militares en todo Oriente Medio. "Son sólo noticias falsas. Al menos, no sé nada sobre este tipo de cosas", apuntó Putin, que calificó la información de "basura sin sentido". Al mismo tiempo, el presidente confirmó que su país tiene planes de cooperación con Irán, incluso en los ámbitos técnico y militar. La semana pasada, Biden aseguró en un artículo para The Washington Post que EE.UU. está buscando "una relación estable y predecible" con Rusia, pero dijo que no dudará en "responder a futuras acciones dañinas" por parte de Moscú.