Ministra alemana pide 2 por ciento de superficie para generar energía eólica





12/06/2021 - 09:56:38

DPA.- La ministra alemana de Medio Ambiente, Svenja Schulze, reclama más superficie disponible para instalar turbinas eólicas y pide al Gobierno se movilice en ese sentido, según dijo hoy a DPA. "Quien dice que sí a mejorar la protección del clima, también debe decir que sí a generar más energía eólica y fotovoltaica. Lo decisivo para ello es que haya más superficie para montar turbinas eólicas. Sería necesario contar con el dos por ciento del territorio nacional", añadió la ministra socialdemócrata. Schulze sostuvo que la coalición de Gobierno, integrada por el Partido Socialdemócrata (SPD) y los conservadores de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y su socio bávaro, CSU, aún tiene la posibilidad de dar una señal clara en este tema antes de las elecciones federales de finales de septiembre. "Acelerar los procesos de autorización no servirá de nada si no se cuenta con suficiente superficie. CDU y CSU deben despejar el camino para modificar la ley de construcción y distribución territorial, para que no perdamos tiempo de manera innecesaria", señaló. "Estados como Baviera o Baden-Wurtemberg lamentablemente aún avanzan a velocidad de caracol con la expansión de la energía eólica. Renania del Norte-Westfalia, con nuevas reglamentaciones de distancia (entre turbinas y zonas urbanas o protegidas), incluso va en la dirección equivocada. Así no podemos seguir si no queremos poner en riesgo nuestro posicionamiento industrial y la consecuente demanda de energía", agregó. El Gobierno alemán quiere ajustar sus metas climáticas, también como reacción a una sentencia del Tribunal Constitucional Federal, que básicamente señala que las medidas decisivas para reducir las emisiones no deben postergarse en detrimento de las nuevas generaciones. La ampliación de la producción de energía en base a fuentes renovables es considerada clave para luchar contra el cambio climático, pero los partidos que forman la coalición encabezada por la canciller Angela Merkel aún no lograron ponerse de acuerdo en este tema. Según representantes del sector energético, el aumento de la producción de energía eólica se está demorando a causa de los largos procesos de planificación y autorización, las pocas superficies disponibles y muchas quejas, por ejemplo, respecto de la protección de especies. El presidente de la Federación Alemana de Energía Eólica, Hermann Albers, señaló que el dos por ciento de la superficie de cada estado federado alcanza para hacer una contribución importante en este sentido. Agregó que la coalición de Gobierno puede incluir esta meta tanto en la ley de energías renovables como en la de ordenación territorial y así generar un fuerte compromiso para la planificación estadual y regional. "Los anuncios nos ayudan poco. Hacen falta acciones concretas", añadió Albers.