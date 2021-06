Añez dice que en 2019, Lidia Patty no la llamaba golpista





12/06/2021 - 08:53:54

Página Siete.- La expresidenta Jeanine Añez reveló en su declaración ante la Fiscalía de La Paz por los sucesos de hace dos años, que la exdiputada masista Lidia Patty, que luego la denunció por el caso del supuesto “golpe de Estado”, al igual que otros masistas nunca la llamaron “golpista” durante noviembre de 2019. “El Tribunal Constitucional (Plurinacional) nos avala como un período constitucional y que sólo son algunos disidentes de ese entonces que hoy nos llaman golpistas, terroristas, conspiradores, pero que en ese momento no decían aquello. Una cosa importante que la denunciante (Lidia Patty) nunca nos llamó golpistas y que participó en todas las sesiones de la Asamblea”, indicó Añez en su declaración ante el Ministerio Público contenida en 18 páginas y a la que accedió Página Siete. Cuando ya transcurrieron tres meses de su aprehensión y posterior detención preventiva, Añez declaró esta semana ante la Fiscalía en la que hizo conocer qué sucedió del 10 al 12 de noviembre de 2019. La exmandataria ratificó que ella siguió desde Trinidad, Beni, los hechos precedentes a la renuncia del entonces presidente Evo Morales, que se dio a las 17:00 del 10 de noviembre, nueve horas y media después de haber anunciado la renovación del Tribunal Supremo Electoral y una convocatoria a nuevas elecciones (las del 20 de octubre de ese año habían sido observadas por fraude). El 13 de febrero de este año, Patty presentó la denuncia contra Añez y sus exministros por el caso del supuesto “golpe de Estado”. En ese entonces, la Fiscalía activó las órdenes de aprehensión contra las exautoridades en 24 horas. La oposición Ante la revelación de Añez de que Patty y algunos masistas no la llamaban golpista en 2019 y que esa narrativa surgió posteriormente, la senadora Centa Rek, de Creemos, indicó que es evidente que “hubo una aceptación del MAS (Movimiento Al Socialismo) para que la Asamblea Legislativa Plurinacional siga funcionando y cuando los masistas ganaron el Gobierno, comenzaron a tergiversar los hechos y así nació la narrativa falsa para criminalizar al gobierno de transición”. Por su parte, el diputado Saúl Lara, de Comunidad Ciudadana (CC), ratificó que la narrativa del supuesto “golpe de Estado”, que maneja el MAS es sólo “una cortina de humo para tapar lo que verdaderamente ha pasado en 2019”. Lara citó que el desconocimiento al referendo de 2016, la forzada interpretación sobre la reelección indefinida y “el gigantesco fraude electoral que ha sufrido el país han sido reconocidos por el propio Evo Morales cuando renuncia”. Desde la vereda del frente, el masista Renán Cabezas tildó a Añez de “mentirosa”, y que por aquellos días evidentemente nadie podía llamar “golpistas” a las autoridades gubernamentales. “En esos tiempos no se podía ni hablar, cualquiera que vertía una opinión era perseguido, torturado, encarcelado, porque se han cometido delitos de lesa humanidad”, insistió. Cabezas aseveró que no se cumplió la sucesión constitucional como establece la Constitución Política del Estado (CPE), tampoco se cumplió el reglamento de la Cámara de Senadores, “se hizo una falsa posesión sin convocatoria a sesión plenaria, aparte por qué la banda le puso un militar”, preguntó. Militar y banda En una de las preguntas que la Fiscalía le hace a la exmandataria, le consulta: ¿Diga quién le puso la banda y la medalla presidencial? Y la expresidenta responde: “No recuerdo y lo que quiero aclarar es que a mí no me posesiona ningún militar. El militar que sale en la foto (que publicaron algunos medios) sólo está acomodándome la banda presidencial”. Añez declaró esta semana ante el Ministerio Público y relató que el 11 de noviembre de 2019, un día antes de asumir la Presidencia, fue tratada mal por el entonces comandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman. A las 16:51 del 10 de noviembre de 2019, Morales y Álvaro García Linera renunciaron a la Presidencia y Vicepresidencia. Luego, autoridades del MAS y líderes políticos nacionales sostuvieron reuniones y se dio curso a la sucesión presidencial, con lo que el cargo recayó en Añez.