Richter: La narrativa abreviada y poco creíble sobre el fraude electoral no pueden demostrarla hasta hoy





12/06/2021 - 08:27:09

ABI.- El vocero presidencial Jorge Richter señaló este viernes que la narrativa sobre el supuesto “fraude electoral”, que se posicionó para gestar un golpe de Estado en noviembre de 2019, no pudo ser demostrada hasta el día de hoy. “En la narrativa abreviada y poco creíble que están intentando señalar, del fraude electoral, que no pueden demostrarlo hasta el día de hoy ¿dónde están las pruebas? ¿dónde están las actas? No han podido demostrar absolutamente nada de esto”, dijo. La autoridad hizo la declaración durante el conversatorio internacional denominado "La usurpación ilegal y violenta a un gobierno legítimamente constituido - 2019", que se desarrolló en el Hall de la Vicepresidencia y que contó con la participación de exponentes de Brasil, Perú, Argentina, Colombia, entre otros. Richter dijo que el interés de quienes propiciaron el golpe de Estado está en instalar esa narrativa con la cual tuvieron éxito y lograron movilizar a un conjunto de la sociedad boliviana, los sectores de la clase media y urbanos para poder validar lo que llamaron una “revolución”. “Cuando vemos las capacidades admirables para intentar argumentar lo que significó el golpe de Estado, vemos que también hay elementos que no condicen con la verdad, es decir, están utilizando algunas mentiras para tratar de confundir, para tratar de desordenar el debate y que nosotros perdamos el sentido claro de qué es lo que sucedió el año 2019”, aseveró. Los expositores internacionales invitados fueron Shirley Tatiana Peña Aymara (Perú), Fernando Gabriel Romero Imer (Argentina), Fabio Boeges (Brasil), Eliana Álvarez Muñoz (Colombia), Agustín Emiliano Casanova Torres (Uruguay); y por parte de Bolivia, Jorge Richter y Estefanía Morales, jefa de bancada del MAS-IPSP en la Cámara de Diputados.