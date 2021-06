Perú envía nota de protesta a Bolivia por dar como ganador electo a Pedro Castillo





12/06/2021 - 08:24:15

Erbol.- La Cancillería del Perú envió este viernes a la Embajada de Bolivia en Lima en ese país una nota de protesta tras que el presidente Luis Arce envió una felicitación al Pedro Castillo, dándolo como ganador de la segunda vuelta pese a que no se haya concluido con el cómputo oficial. “El Gobierno del Perú se ha visto en la obligación de entregar una Nota de Protesta a los embajadores de dichos países en el Perú, indicando que los resultados finales de las Elecciones Generales 2021 aún no han sido anunciados oficialmente por las autoridades electorales de nuestro país”, se lee una nota de prensa. Este jueves, mediante sus redes sociales, el mandatario boliviano felicitó al izquierdista Pedro Castillo y afirmó que el triunfo “suma fuerzas para continuar la lucha por una mañana con justicia e igualdad”. Mediante la cuenta en Twitter, la Cancillería del Perú afirmó que las expresiones de autoridades oficiales en ejercicio constituyen una “intromisión y una falta de respeto al pueblo peruano”. Similar nota de protesta se hizo a las legaciones diplomáticad de Nicaragua y Argentina que se sumaron a la felicitación al candidato presidencial peruano. Según las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% Castillo lidera el apoyo con el 50,1% de los votos en Perú, mientras que Keiko Fujimori alcanzó el 49,8%. El proceso electoral aún no concluyó ante la observación a una serie de actas.