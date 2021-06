Variante brasileña agrava los casos y llena las UTI en La Paz





12/06/2021 - 08:01:34

Página Siete.- La variante brasileña de la Covid-19 tiene una mayor presencia en el departamento de La Paz, en especial en los municipios sede de Gobierno y El Alto, según los médicos. De acuerdo con los especialistas, a causa de la también denominada P1, en esta región, las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) ya están llenas y los pacientes ingresan con cuadros graves. Además, este tipo de virus ataca en menor tiempo y a personas más jóvenes. “Nos llama la atención que de 100 personas infectadas con Covid, 74 recibieron el diagnóstico de la P1. Eso quiere decir que la variante está en nuestro país y en el municipio de El Alto”, dijo el director del Servicio Regional de Salud (Seres) alteño, Víctor Estrada. Un estudio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) indicó en abril pasado que la P1 ya circulaba en los departamentos de Pando, Beni, Santa Cruz y Oruro. Esta investigación sobre la circulación de variantes SARS-CoV-2 se realizó desde diciembre del año pasado con muestras obtenidas y remitidas a la universidad por laboratorios públicos y privados del país. “Por la proximidad con Brasil era previsible evidenciar la presencia de la variante P1 en Bolivia. Consideramos que esta situación no modifica las normas de precaución existentes. Por lo tanto, exhortamos a la población a mantener la calma y cumplir estrictamente las recomendaciones de uso obligatorio de barbijo, distanciamiento físico y lavado constante de manos, además de mantener los ambientes ventilados y evitar aglomeraciones”, se lee en el documento. Según Estrada, en el departamento de La Paz, en especial en El Alto, se duplicaron los casos y con una tendencia a crecer más. “Se están haciendo las tomas masivas. Se está vacunando, pero una de las medidas más efectivas a nivel mundial es la restricción del movimiento de las personas. Ésa es una propuesta del Sedes de El Alto a la Alcaldía porque los casos van en aumento”, dijo e indicó que la cantidad de los nuevos infectados se incrementará en dos o tres semanas. El subdirector del Hospital del Sur, Roberto Aranda, dijo a Página Siete que este establecimiento cuenta con 10 unidades de terapia intensiva para pacientes con Covid-19, todas las camas están ocupadas. La demanda va en aumento, aseguró. “Ayer (jueves) tuvimos que hacer la transferencia de 17 pacientes que requerían terapia intensiva. En este momento (ayer) tenemos cuatro más en emergencias que están esperando la valoración de los especialistas para saber si requieren UTI. Así, hablar con el coordinador y saber dónde pueden ser transferidos”, aseguró el médico. Aranda explicó que el estudio publicado por un laboratorio privado da cuenta que más del 70% de las muestras que se tomaron en este hospital de El Alto corresponden a la variable P1, pero advirtió que aún deben llevar adelante un estudio en una determinada población para conocer el grado de penetración de la variante en las ciudades de La Paz, El Alto o el país. “La P1 está circulando en países vecinos con los que tenemos un flujo frecuente de entrada y salida. Por tanto, no debemos extrañarnos que la variante esté no sólo en la ciudad de El Alto, sino en otros departamentos”, agregó el profesional. Según el médico, las principales características de la variante brasileña son: la facilidad de infección y la virulencia con la que ataca a las personas contagiadas. Estos aspectos afectan en mayor medida el sistema inmunológico del paciente. “Afecta de una forma más severa a la población, produce una exacerbación en los síntomas gástricos e incluso dérmicos. Vemos al paciente con cuadros clínicos de mayor severidad”, sostuvo. Según el médico, pese a la severidad del cuadro, la gente llega muy tarde al hospital para ser atendida por un profesional. Aranda advirtió que el número de contagios irá en aumento. “Hace dos semanas teníamos cinco unidades libres en UTI, ahora se completaron las 10 y en este momento necesitamos más. Los pacientes son transferidos a otras unidades. Estamos en una escalada”, sostuvo. La variante brasileña tiende a atacar a personas que tienen entre 30 y 40 años, que además están en edad laboral. Esta situación ocurre porque están más expuestas por sus tareas cotidianas. “La cantidad de pacientes menores de 40 años se ha ido incrementando paulatinamente. Ahora —según aproximaciones— sólo el 30% de los internados en terapia intensiva son adultos mayores de 60 años, el resto (el 70%) son jóvenes adultos y por eso son los que ahora están falleciendo”, dijo el vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva filial La Paz, Patricio Gutiérrez.