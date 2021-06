Jeanine Añez declara que tuvo dos reuniones con Camacho antes de asumir la presidencia





12/06/2021 - 07:58:34

La expresidenta, Jeanine Añez, declaró ante la Fiscalía, el gigantesco operativo político, cívico, militar y policial que, en noviembre de 2019, le permitió llegar a Palacio de Gobierno. Contó sus reuniones con Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y otros políticos antes de asumir el poder. Relató el apoyo de las FFAA que destinaron helicópteros para su traslado y el de su familia al Colegio Militar, y cómo los policías le ayudaron a caminar disfrazada y a ocultarse en La Paz, informa la ABI. El siguiente es su testimonio ante los fiscales: “El día 11 de noviembre como yo llego más o menos al medio día previamente en el vuelo de Amaszonas coincidentemente el señor Óscar Ortiz sube en la escala de Santa Cruz, allí nos vimos y nos vinimos juntos a La Paz, teníamos que reunirnos con los colegas parlamentarios en la Asamblea Legislativa, era responsabilidad nuestra como contribuir también a una salida constitucional”, indicó. “Precisar que antes de ir a la Asamblea para reunirme con los colegas, fue la primera vez que yo vi a Fernando Camacho. A él lo conocía por los medios de comunicación. Ese día llegué al aeropuerto, no había como llegar a la ciudad, ya que estaba bloqueado, en el aeropuerto nos estaba esperando un helicóptero de la Fuerza Aérea, allí estaba personal militar, me subí al helicóptero junto con el senador Órtiz, el que nos recibió era un militar, nos dijo que tenía instrucciones de llevarnos al Colegio Militar, como yo estaba con mis hijos, a ellos también los trasladaron, pero fue en diferentes vuelos (sic)”, dijo Áñez en la Fiscalía. “Una vez que llegamos al Colegio Militar, esperamos a que el vuelo de mis hijos llegue, entonces teníamos que ir a la Asamblea, pero previo a ellos me fui a reunir con Luis Fernando Camacho al Hotel Casa Grande el cual queda por la zona sur, ya que Camacho me mandó a decir que previo a llegar a la Asamblea era preciso que nos encontremos”, indicó. “Llegando al hotel subí yo sola, allí estaban como 8 personas, estaba Marco Pumari, Jerjes Justiniano, Luis Fernando Camacho, al resto no los conocía, eran 8 a 10 personas, puro varones”. “Solo me dijeron que era un movimiento ciudadano, que no eran de ningún partido político, dijeron que buscaban una solución constitucional para pacificar el país, me dijeron que si yo estaba allí es porque mi cargo era lo mas apegado a la Constitución, que es la segunda vicepresidencia de la Cámara de Senadores, debido a que mi cargo era lo más apegado a la Constitución”, agregó. En su declaración en la Fiscalía, Áñez prosiguió: “La reunión (con Camacho) fue corta, les manifesté que yo no me iba a imponer a nada, les hice conocer que mi persona no tenía ningún protagonismo, también les manifesté, si tenía apoyo de la población para asumir el cargo, lo asumo. Pero si no, tampoco me voy a molestar ni a imponer. Ese día fue la primera vez que tuve un encuentro personal con él. Le dije que todos los políticos habíamos contribuido con nuestra presencia, la reunión fue corta, luego me fui a la Asamblea que fue mas o menos horas 14:00”, manifestó. “Cuando salí del hotel había salido con los vehículos oficiales que eran del Senado. Ya cuando salí del Hotel Casa Grande (…) al llegar a la Plaza Murillo no conocía como es que llegaron a escoltarme otros vehículos y motocicletas”, declaró. Luego, Áñez relató que al llegar a la Asamblea Legislativa se reunió con algunos legisladores y tuvo que disfrazarse para salir de ese recinto. “Me pusieron una chaqueta y una capucha”, dijo. Indicó que fue llevada a la Academia de Policías, no sin antes cambiar varias veces de vehículo. “Allá en la Academia estaba Marco Pumari, Fernando Camacho y llegaron también Óscar Ortiz, Arturo Murillo. Allí estuvimos más o menos a eso de las 17:00”, declaró. Tras ello, fue trasladada a una casa de seguridad habitada por una mujer policía. “Yo continuaba con unos 4 policías de seguridad aproximadamente, pero estaban siempre junto a mi 2 policías (sic)”, relató ante la Fiscalía.