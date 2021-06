Perú: Cancillería pide a la comunidad internacional no hacer comentarios sobre el proceso electoral





11/06/2021 - 19:29:23

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú solicitó a la comunidad internacional, y en “especial a los países amigos” no hacer comentarios públicos “sobre el proceso electoral peruano ya que este concluirá cuando el Jurado Nacional de Elecciones proclame los resultados”. A través de sus redes sociales, la cancillería indicó que “expresiones en cualquier sentido de autoridades oficiales en ejercicio constituyen una intromisión y una falta de respeto al pueblo peruano” Ayer, la cartera envió una nota de protesta al embajador de Argentina en Lima, debido a que el Presidente Alberto Fernández llamó a Pedro Castillo para felicitarlo por resultar “electo” pese a que todavía el ente electoral peruano no ha anunciado a un ganador de manera oficial. “Ante las expresiones del señor Presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, efectuadas en la fecha, el Gobierno del Perú se ha visto en la obligación de entregar una Nota de Protesta al Embajador de la República Argentina, indicando que los resultados finales de las Elecciones Generales 2021 aún no han sido anunciados por las autoridades electorales de nuestro país”, señala la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. Posteriormente, Luis Arce (Bolivia) fue el segundo jefe de Estado en ejercicio en referirse a como “presidente electo” al candidato de izquierda con un mensaje en redes sociales. Ambos se sumaron a las declaraciones de apoyo que ha recibido Castillo de parte de exmandatarios como Evo Morales (Bolivia), Lula da Silva (Brasil) y Rafael Correa (Ecuador).