Los jurados electorales especiales en Perú empiezan a resolver solicitudes de Fuerza Popular

11/06/2021

Los jurados electorales especiales (JEE) empezaron a resolver desde el jueves pasado las solicitudes de nulidad de más de 800 actas de votación presentadas por Fuerza Popular, que argumentó supuestos fraudes en mesa, publica el diario El Comercio. En Moquegua, el JEE de Mariscal Nieto señaló que no es causal de nulidad de un acta que dos miembros de mesa sean hermanos, como denunció Fuerza Popular. Además, identificó que los miembros de mesa involucrados –Edwin Mamani Mamani y Mario Mamani Mamani– ni siquiera eran hermanos. Por ello, declaró infundada la solicitud de nulidad presentada por la personera legal del partido, Milagros Takayama. En tanto, el JEE de Cajamarca declaró improcedentes dos recursos de nulidad porque Fuerza Popular no adjuntó los comprobantes del pago de la tasa, de S/1.100 cada uno. Lo mismo hizo el JEE de Alto Amazonas, luego de que el partido presentara una solicitud de nulidad por presuntas firmas falsas de miembros de mesa, pero no adjuntara el comprobante de pago de la tasa correspondiente. Allí, el partido de la candidata presidencial Keiko Fujimori argumentaba que falsificaron firmas en 22 mesas de sufragio. Miguel Torres, portavoz de la campaña de Fuerza Popular, justificó el jueves pasado las más de 800 solicitudes de nulidad, a través de las cuales el fujimorismo busca dejar sin efecto aproximadamente 200 mil votos, principalmente en las regiones donde Castillo obtuvo una alta votación, como Arequipa, Cusco, Áncash, Madre Dios, entre otras. Torres, en comunicación con El Comercio, explicó que las solicitudes de nulidad tienen tres ejes centrales, como “la falsificación de firmas de los miembros de mesas”, “la falsificación de resultados” y que los integrantes de las mesas forman parte de una misma familia, lo que está prohibido por la normal electoral. “Principalmente, es el tema de falsificación de firmas de miembros de mesa, lo que se denomina una sustitución de personas; no es un reemplazo, no es que se haya elegido a miembros de mesa a los que estaban en la cola, sino [habría] habido personas que se hicieron pasar por los miembros de mesa y firmaron y consignaron los datos de estos de manera irregular”, manifestó. El exparlamentario también indicó que, si los JEE rechazan sus solicitudes de nulidad, los abogados del fujimorismo revisarán cada caso y si no están conformes con los argumentos de los jueces electorales, apelarán con el objetivo de que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se pronuncie en segunda instancia. “Se hará un análisis de cada una de las resoluciones y, por supuesto, en aquellas que consideremos, en las que no estemos de acuerdo con la resolución brindada en primera instancia, se procederá a apelar”, remarcó. Torres adelantó que si bien el miércoles concluyó el plazo para la presentación de solicitudes de nulidad, “nade impide” que ellos continúen haciendo públicas denuncias del mismo tipo. “Sabemos que ya no estaríamos dentro del plazo, pero también estamos convencidos de que la autoridad de oficio puede abocarse a cada uno de estos supuestos con el objetivo más importante que es salvaguardar el derecho al voto de cada ciudadano”, manifestó. Fuentes de Fuerza Popular indicaron a este Diario que el partido naranja buscó presentar 826 solicitudes de nulidad. Es decir, 24 más a las que Fujimori Higuchi anunció en el pronunciamiento que brindó la noche del miércoles. Las mismas fuentes señalaron que si hubieran contado con mayor tiempo, “se hubiese podido meter más”. De acuerdo con la Resolución N° 0086-2018-JNE, el plazo para presentar un recurso de nulidad de mesa de sufragio es de tres días, contados a partir del día siguiente de la fecha de la elección. El mismo plazo aplica para que tanto el JEE o el JNE —en primera y segunda instancia, respectivamente— dicte una decisión sobre el pedido. La única persona que puede presentar un pedido de nulidad es quien tenga el cargo de personero de la organización política. El costo es del 25% de una UIT, lo que equivale a 1,100 soles por pedido. El plazo para presentar una apelación es también de tres días hábiles desde que es publicado el fallo desfavorable. El costo es del 15% de una UIT, lo que a la fecha equivale a 660 soles. El tiempo para que el JNE resuelva una apelación es también de tres días hábiles. José Naupari Wong, especialista en derecho electoral, explicó que el fallo del JNE resulta inapelable, salvo que la organización política agraviada, representada por su personero, interponga una demanda de amparo bajo el argumento de una indebida motivación. “Sin embargo, eso no suspende la proclamación de resultados de una votación”, señaló el abogado.