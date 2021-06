La Paz en alto nivel de contagios, sectores rechazan restricciones





11/06/2021 - 08:14:04

Página Siete.- El alcalde Iván Arias demandó una cuarentena rígida en los fines de semana y una restricción en la circulación de lunes a viernes, ante la advertencia del incremento del nivel de contagios de la Covid-19. Pese a este pronóstico, diferentes sectores sociales y empresarios -además de su colega de El Alto, Eva Copa- rechazan cualquier tipo de cuarentena porque afectaría la economía de los ciudadanos. “Que se pueda encapsular o no la ciudad no es voluntad o capricho del Alcalde, de ningún alcalde, es producto de informes de comités científicos, producto del avance o retroceso de la enfermedad”, afirmó Arias. En un mes, la urbe sede de Gobierno sumó 7.845 contagios y pasó la media de 100 a 300 enfermos diarios. Arias advirtió que de seguir esta tendencia, para el fin de semana se llegaría al millar de contagios por día en el departamento y la proyección que maneja el municipio es de 1.500 para inicios de julio. Luis Bustillos, presidente de la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco), advirtió que sólo la implementación de la reducción de los horarios de circulación podría traer graves efectos a la economía. “Cualquier medida afecta porque el tiempo de trabajo que tenemos es corrido, es calendario. Nosotros deberíamos trabajar domingos y feriados porque así es el cronograma y (el hecho de) de reducir las horas de trabajo causaría graves efectos”, sostuvo. El empresario explicó a Página Siete que la construcción es “el motor de la economía”, porque mueve la mano de obra, la industria y el comercio. “Desde el año pasado, cada mes cerraron 10 empresas y dejaron de pertenecer a la Cámara, pero hay muchas más que no están afiliadas así que el perjuicio fue enorme”, aseguró. Bustillos dijo que la responsabilidad de frenar la enfermedad parte del Gobierno, las entidades subnacionales y los ciudadanos. Mario Silva, dirigente de la Federación de Choferes Primero de Mayo en La Paz, también rechazó cualquier medida que implique más restricciones. “El perjuicio será fuerte y muy duro para el autotransporte. Nos reunimos con todas las organizaciones sociales -estamos hablando de 18 entidades como gremiales, vecinos, Fejuve y otros- y determinamos no acatar toda medida extrema. Con esa decisión se puede verificar que cualquier (restricción) nos afectará a todos los trabajadores por cuenta propia”, dijo. Silva explicó a Página Siete que con el teletrabajo y la suspensión de las labores escolares -además del temor de algunos ciudadanos a salir- los ingresos de los transportistas cayeron en un 50%. “No estamos trabajando como antes y (Arias) es el único Alcalde (del departamento) que está con esta intransigencia. Nosotros le enviamos una nota hace dos semanas para reunirnos y no tenemos respuesta”, afirmó. Lucio Quispe, exdirigente de los choferes y hoy concejal por el partido del Alcalde, rechazó también una cuarentena rígida los fines de semana, pero dijo que podrían considerar una reducción en los horarios de circulación. “No podemos darnos el lujo de una cuarentena rígida porque la economía de los transportistas y otros sectores es lapidaria. El año pasado, cuando entramos a la cuarentena rígida, teníamos ahorros, pero ahora ya no tenemos. El 80% tienen créditos bancarios. Ése es un problema”, dijo Quispe. Desde hace varias semanas el sector gremial también rechazó cualquier tipo de cuarentena. Ayer, el alcalde Arias se reunió con los representantes de gremiales de las tres federaciones de La Paz, y con los dirigentes de los choferes sindicalizados y del transporte libre, a quienes les explicó la situación de emergencia en la que se encuentra la ciudad de La Paz por los contagios. Agregó que los representantes de ambas organizaciones se comprometieron a informar a sus bases para analizar las medidas preventivas que se puedan asumir y que hasta el lunes tienen que dar a conocer sus propuestas. La cuarentena rígida los fines de semana y la reducción de los horarios de circulación de lunes a viernes también fueron descartadas por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, quien pidió “más vacunas” para salir de este problema. “No podemos restringir más a nuestra gente. En mi ciudad no habrá cuarentena rígida, así me critiquen porque (de hacerlo) estaría golpeando los bolsillos de mi ciudad. El Alto fue la más afectada con la cuarentena rígida (de 2020)”, declaró. Copa explicó que al restringir la circulación “la gente morirá por la desesperación y el hambre” y se propuso combatir esos problemas. “El Alto se enfocó en habilitar más puntos para realizar pruebas de antígeno nasales. Instalamos (uno) en cada uno de los 14 distritos, masificamos esta toma de pruebas y (esta acción) nos permitió dar un corte en el contagio, pero necesitamos más vacunas para inmunizar a la gente”, aseguró. Un informe del Servicio Departamental de Salud (Sedes) indica que La Paz alcanzó una meseta y el número de contagios oscilará entre 500 y 1.000, según el jefe de Epidemiología de esta entidad, Mayber Aparicio. “Ingresamos a una meseta que se prolongará cuatro semanas y eso significa que llegamos al pico máximo de contagios, luego esperamos entrar a una fase de desescalada. Esta meseta se extenderá mientras el frío se incremente porque la Covid es una infección respiratoria aguda”, dijo.