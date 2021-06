Gazprom buscará gas en Vitiacua, al norte de Margarita y Sábalo





11/06/2021 - 08:03:42

El País.- Tras varios años sin anunciar el ingreso ni la adjudicación de áreas tradicionales, la empresa rusa Gazprom, brazo operativo del gobierno ruso, busca la adjudicación del campo Vitiacua, ubicado en el municipio chuquisaqueño de Macharetí, al norte de Caipependi y los bloques de Sábalo, Margarita – Huacaya y Boicobo. La empresa rusa Gazprom y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) trabajan en una hoja de ruta para inversiones y cooperación energética, entre ellas figura la exploración del campo Vitiacua, ubicado en el municipio chuquisaqueño de Macharetí. El anuncio lo dio a conocer el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, a través de su cuenta de Twitter. Respecto a este tema, el vicepresidente de Administración de Contratos y Fiscalización de YPFB, Armin Dorgathen, precisó que “se negocia una posible inversión preliminar en exploración en Vitiacua. Hay nuevos actores, el ingreso de nuevas operadoras generará inversión y empleos en la industria petrolera en Bolivia”, indicó Dorgathen. Gazprom se ha especializado en la exploración en aguas profundas del mar del Norte y en otros proyectos con cierto riesgo. Originalmente, el Gobierno ruso fue uno de los más críticos en el manejo de las técnicas no convencionales de la fractura hidráulica (fracking), si bien después ha podido incorporar su propia expertiz. En la información ofrecida por la empresa y por YPFB, en principio, se habla de exploración tradicional. En enero de 2019, la firma rusa anunció ya su intención de invertir en Vitiacua, que tendría un potencial de producción de unos 12 millones de metros cúbicos diarios, equivalentes a una cuarta parte de la producción total de gas del país, y un volumen similar al que se utiliza para el abastecimiento del mercado interno. Sin embargo, los avances se frustraron durante el gobierno de Jeanine Áñez. La reducción de Tarija La formación de Vitiacua se encuentra al norte de los bloques de Sábalo – San Antonio y Huacaya y Boicobo en Caipipendi, si bien comparten arenas de Santa Rosa y Huamapampa, que son las formaciones profundas sobre las que se está extrayendo gas en el sur del país. Diferentes geólogos advierten que Tarija deberá estar vigilante sobre los conceptos de campos compartidos que se puedan utilizar. El departamento de Tarija sigue perdiendo ponderación en la producción nacional de gas. Mientras que hasta el año 2013 producía más del 70 por ciento, en 2020 apenas ha producido la mitad del conjunto nacional. Esta reducción tiene que ver tanto con el agotamiento de los pozos en San Alberto como con la decisión de fusionar los campos de Margarita y Huacaya y repartir regalías con Chuquisaca. San Alberto, en Caraparí, fue el bloque insignia en la primera década de este siglo y junto a San Antonio, en Villa Montes, llegó a abastecer el contrato brasilero de 30 millones de metros cúbicos – un tercio de la demanda del país vecino hasta 2010 – sin más ayuda, sin embargo, el declive ha sido insistente y apenas ahora llega a 3 millones de metros cúbicos de producción. Margarita siguió creciendo, pero la decisión de conectarlo a Huacaya y dividir regalías redujo el porcentaje de peso de la producción de Tarija en el conjunto nacional. El último gran pozo descubierto, Incahuasi, en Santa Cruz, vino a incidir en esa dirección. La Ley de Incentivos, en el escenario El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, explicó que la Ley de Incentivos, que hurta el 12% de los ingresos de IDH a gobernaciones, alcaldías y universidades, había fracasado al no lograr los objetivos. En Boyuy y en Jaguar X6, ambos en Tarija, se produjeron fracasos. En principio el compromiso de Gazprom se produce al margen de esta normativa, cuyo debate por la derogación aún no llega a la Asamblea Plurinacional.