En Bolivia critican afirmaciones racistas de Fernández y Evo calla





11/06/2021 - 07:43:49

Página Siete.- “Soy un europeísta. Soy alguien que cree en Europa. Porque de Europa, escribió alguna vez Octavio Paz, que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de allí, de Europa”, fueron las palabras del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que sacaron roncha dentro y fuera de su país. En Bolivia, la expresión del mandatario argentino fue criticada y calificada como “racista”. No obstante, la declaración de Fernández no ameritó ningún pronunciamiento del líder del MAS, Evo Morales, quien además plantea articular una América Plurinacional con base en una descolonización regional. “Llegaron en barcos, para cometer los actos de genocidio de los más abominables de la historia; hoy, bajo el paraguas de la izquierda internacional -foro de Sao Paulo- continúan con sus fechorías, se infiltraron en las organizaciones, en nuestros pueblos originarios pretendiendo hacernos creer que son nuestros iluminados y salvadores, pero deben saber que los pueblos originarios y milenarios seguimos resistiendo y luchando por nuestra libre determinación a mucha honra”, expresó la diputada Toribia Lero (CC), presidenta de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos. Asimismo, manifestó su solidaridad con los pueblos originarios de Argentina, que en su opinión “tienen que soportar semejante humillación de su presidente Alberto Fernández”. Mientras que desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) se indicó que las expresiones del Presidente argentino son “desde cualquier punto de vista condenables, racistas y discriminadoras”, no sólo para con los países mencionados, sino para América Latina. “Es un comentario despectivo no únicamente a Brasil o México, sino con todos los pueblos de Latinoamérica. Tenemos, de una manera muy orgullosa, orígenes indígenas, ya sea en el altiplano o en la Amazonia. Esta declaración de Alberto Fernández demuestra esa postura de su gobierno de tinte colonialista, paternalista y sobre todo racista”, señaló Franco Albarracín, asesor jurídico de la Apdhb. Por su parte, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia, Manuel Morales, indicó que las expresiones de Fernández dejan ver una visión distorsionada de lo que significaron las migraciones de Europa al continente americano, y lamentó que un jefe de Estado exprese una “visión racista”. “Refleja el pensamiento del Presidente (Alberto Fernández), que no entiende la realidad de América, de los países; tiene una distorsión acerca de lo que han significado las migraciones hacia el continente desde Europa y otros lugares. Finalmente expresa una visión absolutamente racista, desubicada y descontextualizada. Lo preocupante es que sea presidente de Argentina y tenga ese pensamiento desubicado, racista, eurocentrista”, manifestó. Para el analista Pedro Portugal, las palabras del presidente Alberto Fernández reflejan la tendencia ideológica involucrada en la corriente populista de izquierda, que evidencia la utilización de lo indígena en un discurso internacional. “No solamente es el caso de Argentina, sino es el caso de muchos dirigentes políticos en otros países fuera de Argentina, incluido Bolivia, donde aprovechan las debilidades históricas que hay y mueven lo indígena para manipular y fomentar una falsa identidad, para usurpar incluso una identidad, para crear fricciones mientras en lo profundo de sus seres tienen una reverencia hacia el origen europeo”, subrayó Portugal. Para el diputado José Carlos Gutiérrez, de Creemos, existe un desconocimiento del Presidente de Argentina de la historia y de lo que significó el mestizaje. “Creo que el Presidente argentino no conoce realmente la historia y no conoce el sentido del mestizaje como identidad propia que hay en América, que no se da cuando los argentinos llegan en barcos. Creo que las autoridades bolivianas deberían también tener conocimiento para no cometer esos errores el día de mañana, creyendo también aquí que los mestizos tenemos menos derechos”, indicó. Por su parte, el senador Hilarión Mamani, del MAS, señaló que aunque comparten varios temas con el actual Gobierno de Argentina, las palabras expresadas por su presidente reflejan un pensamiento “colonial”. Considera que quizás el presidente Fernández tuvo un momento de confusión. “Por más que vengan de barcos o de aviones, es un pensamiento muy separatista, muy colonial. Tal vez ha sido una confusión, cuál será la situación”, expresó el legislador. Mientras que el líder del MAS, Evo Morales, que el 25 de abril consolidó la Runasur con el objetivo de articular una América Plurinacional y busca la descolonización en la región, no emitió ningún criterio observando las palabras de Fernández, quien lo acogió en su exilio por más de 10 meses. “En el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, manifestamos nuestro apoyo al hermano pueblo argentino en su reivindicación. Desde Bolivia decimos #MalvinasArgentinas y #MarParaBolivia”, fue lo único que Morales publicó en Twitter ayer, sobre Argentina.