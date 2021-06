Sin ratificar fecha, el Gobierno adelanta que el retorno a clases será a distancia y en algunos casos semipresencial





10/06/2021 - 19:30:35

El Deber.- El retorno a clases será en las modalidades semipresencial y a distancia; solo en aquellas regiones donde se pueda garantizar las clases presenciales se autorizará el retorno, informó este jueves el ministro de Educación, Adrián Quelca, en el informe oral que presentó ante el pleno de la Cámara de Senadores. “Es decir el retorno a clases no va a ser presencial en todos los casos, va a ser en las modalidades semipresencial y educación a distancia, por supuesto existen varios lugares en el país que tienen requerimientos que estamos atendiendo”, dijo el ministro ante los senadores. El próximo lunes está previsto el retorno a clases, luego de las dos semanas de descanso pedagógico que planteó el Gobierno. Quelca no especificó si habría retorno a clases, solo dijo que están coordinando con el Ministerio de Salud, con el que sostendrán una reunión el fin de semana. Mientras desde el Magisterio, los maestros reclaman porque no existe ningún plan de atención o prevención para este sector en el anunciado retorno a clases. Los educadores alertaron también sobre la falta de recursos tecnológicos para los estudiantes, principalmente enel área rural. El ministro admitió que existen dificultades para el retorno a clases a distancia en los lugares más alejados y pidió a los senadores elaborar una lista de qué poblaciones o comunidades no tienen acceso a internet para trabajar rápidamente con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) y dotar de acceso en esas regiones. “Nosotros sabemos que no va alcanzar a todos, tenemos un universo de 2,9 millones de estudiantes y tenemos 256 mil computadoras Kuaa, que alcanza al 8%, también se nos ha transferido 3.200 celulares y 70 tabletas del Ministerio de la Presidencia y en el momento de la distribución todos quieren tener un equipo”, dijo Quelca. De acuerdo con las explicaciones de la principal autoridad educativa, en todo el país existen 15.962 unidades educativas que sí tienen cobertura de internet; pero hay otras 3.328 no tiene cobertura y están trabajando con Entel para solucionar este problema. A este número se debe sumar el acceso del dispositivo, ya sea un teléfono o una computadora; por eso el Gobierno priorizó la última entrega de computadoras Kuaa a los municipios más deprimidos.