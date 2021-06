Perú procesó el 100% de actas electorales de la segunda vuelta 2021: Faltan las observadas





10/06/2021 - 19:23:53

El Comercio.- Con la llegada de las últimas dos actas electorales procedentes del distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón (Loreto), a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Alto Amazonas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó este jueves 10 de junio, con el procesamiento del 100% (86,488) de actas electorales de la Segunda Elección Presidencial. Las persistentes lluvias imperantes en la zona obligó a que el repliegue de las actas hacia el centro de cómputo debiera hacerse, en un primer tramo, por vía fluvial y luego por vía área. Las actas procesadas son todas aquellas que han ingresado al centro de cómputo correspondiente y pasaron por la digitación y verificación. En cambio, las actas contabilizadas son todas aquellas cuyos votos han sido contabilizados. Por razones climatológicas, entre las últimas actas electorales en procesarse figuran también las correspondientes a las regiones Cusco y Junín. En el primer caso, el repliegue de las actas de los distritos de Pichari, Megantoni, Kimbiri, Villa Virgen, Villa Kintiarina y de los centros poblados de Echarate, hacia la ODPE Urubamba (Cusco) contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. En este caso, se debieron replegar actas de centros poblados alejados como Chirumpiari y Lobo Tawantinsuyo. A su vez, las actas correspondientes a las ODPE Chanchamayo llegaron procedentes del distrito de Vizcatán del Ene. Allí también debió utilizarse helicópteros para el traslado de las actas. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, agradeció a todo el personal de la institución electoral por este logro alcanzado y ratificó que el resultado final reflejará la voluntad popular expresada en las urnas. Ahora solo resta que las actas electorales calificadas como observadas, por registrar error material, estar incompletas, no tener datos, con votos impugnados u otras circunstancias, sean resueltas por los correspondientes Jurados Electorales Especiales, a fin de llegar al 100% de actas contabilizadas, es decir, todas aquellas cuyos votos han sido contabilizados. De acuerdo al procedimiento habitual, las actas se procesaron en cuanto llegaron a los centros de cómputo. Si no presentaron ninguna observación, se sumaron al cómputo general y, a partir de entonces, se consideraron contabilizadas. Un acta puede ser observada en uno de los siguientes casos: Se ha perdido o deteriorado, está incompleta, le faltan datos o son ilegibles, contiene una suma incorrecta o algún otro error material, es ilegible, se ha solicitado su nulidad o la impugnación de uno o más votos. Las observaciones serán resueltas por los respectivos jurados electorales especiales (JEE) y, en segunda instancia, por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Asimismo, la ONPE publica en su página web la imagen de las actas electorales procesadas y contabilizadas en los centros de cómputo. A través de esta plataforma, de fácil acceso a ciudadanos, personeros y observadores nacionales e internacionales, la máxima autoridad en la organización y ejecución de los procesos electorales demuestra que el cómputo de resultados se ejecuta de manera transparente y neutral. Allí el organismo electoral ha publicado la imagen de las actas electorales, cuya copia no solo está en manos de los propios personeros de los partidos políticos sino también en poder del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como organismo fiscalizador de la jornada electoral. Castillo consigue el 50,19% y Fujimori, el 49,80% El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, logró la preferencia electoral del 50,19%, cifra mayor al 49,80% conseguido por la postulante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en la segunda vuelta presidencial, según los datos oficiales la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La agencia peruana de noticias Andina dio a conocer que el resultado total se logró luego de la llegada de las últimas dos actas electorales procedentes del distrito de Morona, provincia de Datem del Marañón (Loreto), a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Alto Amazonas. Según los datos oficiales, Castillo logró un total de 8.800.081 votos emitidos a nivel nacional y Fujimori, 8.730.535.