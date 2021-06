Auza: Alcaldes y gobernadores aún no presentaron solicitudes de trámite para compra de vacunas





10/06/2021 - 19:17:09

ABI.- El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, informó este jueves que esa Cartera de Estado no recibió hasta el momento ni una sola solicitud de trámite o intención por parte de alcaldes o gobernadores para la compra de vacunas contra el COVID-19. “En este Ministerio no tenemos ni una sola solicitud, no se ha presentado ninguna intención de presentación de requisitos para lograr la adquisición de vacunas contra el COVID-19”, aseguró a los periodistas. Hace algunos días, el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, pidió al Gobierno nacional que libere “lo antes posible” la importación de las vacunas, además de que el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, planteó un proyecto de ley corta para que se permita la adquisición de los inmunizantes. En ese contexto, Auza recordó que los alcaldes y los gobernadores interesados en adquirir los inoculantes pueden hacerlo siempre y cuando cumplan algunos requisitos, como garantizar que las dosis provengan de laboratorios certificados, que no se rompa en ningún momento la cadena de frio y una distribución gratuita. Además, mencionó que está en vigencia el Decreto Supremo N° 4432, que autoriza la contratación directa de vacunas, insumos y servicios para la contención, diagnóstico y atención del COVID-19; así como el Decreto Supremo N° 4438, que determina los requisitos mínimos que deben solicitar las entidades territoriales; y dijo que el Gobierno nacional no cierra la posibilidad de flexibilizar el contenido de las normativas. Por otro lado, Auza reveló que invitó al Gobernador de Santa Cruz a que presente toda la documentación para la adquisición de las vacunas, porque con ello se colaboraría al Gobierno nacional en la lucha contra el virus y sería una muestra de preocupación por su población, pero no hubo respuesta ni una intención de compra planteada. De igual manera, reiteró la invitación al alcalde Fernández para que presente la documentación de intención de adquisición de vacunas y dijo que el Ministerio de Salud podría colaborarle si es que sus técnicos no encuentran en mecanismo para acceder a la compra. “Sorprende la falta de conocimiento normativo de algunas autoridades para hacer este tipo de manifestaciones. Sus equipos jurídicos deberían asesorarlos de mejor forma porque actualmente con los decretos supremos 4432 y 4438 los gobiernos subnacionales pueden adquirir vacunas; tienen que cumplir unos requisitos y tal vez tienen que trabajar en conjunto con la central de abastecimiento y suministros de Salud, porque ésta sería la instancia importadora”, finalizó.