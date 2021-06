Mandó a arreglar su iPhone y los técnicos publicaron sus fotos íntimas: Apple pagará millonaria indemnización





10/06/2021 - 16:42:45

Infobae.- Apple aceptó indemnizar con varios millones de dólares a una mujer estadounidense después de que dos personas del servicio oficial de reparación de móviles iPhone publicasen en internet fotografías y videos con contenido sexualmente explícito que se encontraban en su teléfono. Los hechos ocurrieron en 2016, cuando la joven, de 21 años en ese entonces y estudiante en la Universidad de Oregon (Estados Unidos), envió a Apple su iPhone, que había dejado de funcionar, para que se lo repararan y la empresa, a su vez lo remitió a su contratista Pegatron, uno de sus reparadores oficiales, según menciona The Telegraph. Según se menciona en documentos judiciales, dos de los técnicos en reparación de Pegatron en las instalaciones de Sacramento, California, publicaron diez imágenes de la víctima en diferentes grados de desnudez y un video con contenido sexual desde su cuenta de Facebook, de forma que daba a entender que los había compartido ella misma. Las imágenes de la joven solo se eliminaron después de que sus contactos en Facebook las vieran e informaran a la víctima de su publicación. Todo ello causó una “angustia emocional severa” a la mujer, según los citados documentos. Aunque la cantidad exacta de la indemnización no se ha hecho pública, por petición de la propia compañía, el acuerdo implicó el desembolso de varios millones de dólares por parte de Apple. Los abogados de la víctima habían reclamado 5 millones de dólares como compensación por los daños. Apple incluyó en el acuerdo una cláusula de confidencialidad, por el cual la víctima no puede revelar los detalles del mismo, y despidió a los dos técnicos responsables de la publicación de las imágenes íntimas. “Cuando nos enteramos de esta atroz violación de nuestras políticas en uno de nuestros proveedores en 2016, tomamos medidas inmediatas y desde entonces hemos continuado fortaleciendo nuestros protocolos de proveedores”, aseguró Apple en un comunicado remitido al medio citado. Cabe señalar que en los últimos años Apple, así como otras compañías de tecnología, han puesto especial foco en optimizar las opciones de privacidad y seguridad en su dispositivo. En el caso de la firma de la manzana mordida, los dispositivos tienen capacidades de seguridad diseñadas en silicio. Estas capacidades incluyen una CPU que alimenta las funciones de seguridad del sistema, así como silicio adicional dedicado a dichas funciones. “El hardware centrado en la seguridad sigue el principio de admitir funciones limitadas y definidas discretamente para minimizar la superficie de ataque. Dichos componentes incluyen una ROM de arranque, que forma una raíz de confianza de hardware para un arranque seguro, motores AES dedicados para un cifrado y descifrado eficiente y seguro, y un enclave seguro”, se menciona en el sitio oficial de la empresa. La seguridad también está incluida a nivel del operativo y abarca el proceso de inicio, las actualizaciones de software y el funcionamiento del sistema. Además, los equipos tienen funciones de encriptación para proteger los datos del usuario y permitir el borrado remoto en caso de robo o pérdida del dispositivo.