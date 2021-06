La NASA investiga una enorme explosión nunca antes vista en el Sol





10/06/2021 - 16:29:14

Infobae.- La NASA está investigando una masiva explosión solar de múltiples etapas que podría dejar pistas que ayuden a los científicos a resolver el antiguo misterio de las causas de estas poderosas e impredecibles erupciones en el Sol. Comprendiendo mejor la física fundamental de las explosiones solares, los científicos podrían predecir mejor las erupciones que causan condiciones climáticas espaciales peligrosas en la Tierra. La explosión analizada por la NASA contenía componentes de tres tipos diferentes de erupciones solares que generalmente ocurren por separado, por lo que es la primera vez que se informa de un evento de este tipo. Tener los tres tipos de erupciones juntos en un evento proporciona a los científicos algo así como una Piedra Rosetta solar, lo que les permite traducir lo que saben sobre cada tipo de erupción solar para comprender otros tipos y descubrir un mecanismo subyacente que podría explicar todos los tipos de erupciones solares. “Este evento es un eslabón perdido, donde podemos ver todos estos aspectos de diferentes tipos de erupciones en un pequeño y ordenado paquete”, dijo Emily Mason, autora principal del nuevo estudio y científica solar en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt. Maryland. “Lleva a casa el punto de que estas erupciones son causadas por el mismo mecanismo, pero a diferentes escalas”. Las erupciones en el Sol generalmente se presentan en una de estas tres formas: una eyección de masa coronal, un chorro (jet) o una erupción parcial. Las eyecciones de masa coronal (CME por sus siglas en inglés) y los chorros (jet) son erupciones explosivas que arrojan energía y partículas al espacio, pero se ven muy diferentes. Mientras los chorros entran en erupción como columnas estrechas de material solar, las CME forman enormes burbujas que se expanden, empujadas y esculpidas por los campos magnéticos del Sol. Las erupciones parciales, por otro lado, comienzan a salir de la superficie pero no evocan suficiente energía para salir del Sol, por lo que la mayor parte del material vuelve a caer sobre la superficie solar. En esta erupción, observada con el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA y la Agencia Espacial Europea y el Observatorio Solar y Heliosférico de la NASA el 12 y 13 de marzo de 2016, los científicos vieron la eyección de una capa caliente de material solar sobre una región magnéticamente activa en la superficie del Sol. La eyección era demasiado grande para ser un chorro, pero demasiado estrecha para ser un CME. En media hora, una segunda capa más fría de material en la superficie también comenzó a erupcionar desde el mismo lugar, pero finalmente volvió a caer como una erupción parcial. Ver una erupción con características de chorro y CME les dice a los científicos que probablemente sean causadas por un mecanismo singular. Con esta nueva comprensión, los científicos pueden aplicar lo que saben sobre aviones a las CME. El evento también les dice a los científicos que las erupciones parciales ocurren en el mismo espectro, pero encuentran un limitador aún desconocido que restringe su energía y no les permite salir del Sol. Comprender el mecanismo detrás de estos eventos, especialmente las CME, es de vital importancia para predecir cuándo una gran erupción podría causar interrupciones en la Tierra. Las CME, en particular, liberan grandes nubes de partículas cargadas de alta energía y campos magnéticos que fluyen a través del sistema solar y pueden resultar en el clima espacial: una tormenta de partículas de alta energía y actividad que puede ser peligrosa para los astronautas y la tecnología en el espacio y , en casos extremos, redes de servicios públicos en la Tierra. Al modelar la nueva erupción de Rosetta y otras descubiertas desde entonces, los científicos esperan poder descubrir qué mecanismo de raíz causa las erupciones solares y determina sus características. En última instancia, encontrar un detonante podría permitir a los científicos predecir cuándo una gran erupción podría amenazar la Tierra y Marte con varias horas de anticipación, lo que brinda tiempo suficiente para que los astronautas y los operadores de naves espaciales tomen medidas de precaución.