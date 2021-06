El socavón gigante formado en México se expande y ya mide 126 metros en su parte más ancha





10/06/2021 - 16:24:26

El socavón que se formó en un terreno de Zacatepec, en el estado mexicano de Puebla, no deja de crecer y ya comenzó a 'devorar' la vivienda más cercana. Respecto del tamaño del pozo, la secretaria de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Hill Mayoral, anunció que sigue en aumento. "El eje mayor mide en estos momentos 126 metros y el eje menor, 114 metros", precisó. Tal fue su crecimiento que la vivienda más cercana empezó a colapsar el miércoles 9 de junio. "Es un momento muy difícil para nosotros. Duele porque es todo lo que tenemos", lamentó Magdalena Xalamihua, su propietaria. "A veces nos sentimos enfermos de tanta tristeza", dijo y agregó: "Ahora sí lo que estoy solicitando, ahorita sí que nos reubiquen". #Ahora | Dron capta a los dos perros que cayeron al #socavón en Santa María #Zacatepec. ¡Están vivos!



Vía: México Dji Puebla pic.twitter.com/ojR64vAM09 — Juan Carlos Valerio (@JCarlos_Valerio) June 10, 2021 En tanto, las primeras víctimas del pozo fueron dos perros que cayeron de manera accidental y como continúan con vida se evalúa la posibilidad de rescatarlos, aunque las autoridades manifestaron sus dudas sobre la factibilidad de realizar un operativo. "Se está valorando la posibilidad de llevar una acción de rescate pero es muy complicado, debido al riesgo que representa para los rescatistas. En el mundo de las emergencias y los desastres hay una máxima: nunca poner en riesgo la vida de una persona", expresó Hill Mayoral. Además, las autoridades reiteraron a la población que no se acerque y "no se arriesgue innecesariamente" en una zona que "sigue en estudio para conocer cuáles son las causas" que originaron el socavón que "puede seguir incrementando sus dimensiones".