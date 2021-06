Alcaldía de Cochabamba encuentra otro depósito con 600 trofeos y pintura almacenados para un año





10/06/2021 - 13:29:23

Opinión.- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, denunció hoy que encontraron "más irregularidades" al dar con otro depósito en el que hay "mínimamente 600 trofeos y mucha pintura amontonada como para un año", después de que hallaran insumos médicos, por 30 millones de bolivianos aproximadamente, en los últimos días. "Estamos preocupados porque ha habido irregularidades en esta Alcaldía, cambios constantes de alcalde. Pedimos a la Contraloría el permiso para hacer una auditoría externa porque no hemos recibido la documentación correspondiente. Estos gastos innecesarios redujeron los recursos con que cuenta el municipio para la compra de oxígeno, que es tan requerido por la población, que está luchando contra el COVID-19", explicó en una entrevista con radio Fides. Reyes Villa denunció que la adjudicación de 30 millones de bolivianos fue "para todo el año" y "no así de manera trimestral". "Podían esperar a que nos hiciéramos cargo. No fue necesario que compraran todo esto, incluso esos mínimamente 600 trofeos para quién sabe qué campeonatos. Todo está abarrotado hasta el techo. También hay pintura brasileña, más cara que la nacional, que llegó hace un mes, que vence en julio y ni siquiera será utilizada". La máxima autoridad edil reafirmó el anuncio de una auditoría y dijo que la pasada gestión podía adquirir unidades de terapia intensiva, plantas de oxígeno, el medicamento Rendesivir y "cosas más importantes".