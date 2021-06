Alcalde Arias anuncia proceso contra la gestión de Revilla por muchas anormalidades





10/06/2021 - 12:59:00

El alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció este jueves que iniciará un proceso contra la gestión de su antecesor, Luis Revilla, porque encontró un “montón de anormalidades” que incrementaron el gasto corriente, la burocracia y una “abultada planilla” salarial de los trabajadores municipales. “Nosotros vamos iniciar procesos a la anterior gestión. Tenemos un montón de anormalidades”, afirmó Arias en entrevista a Radio Panamericana y recordó que antes de asumir el cargo ya denunció del déficit económico en la comuna paceña, cuyo monto supera los 600 millones de bolivianos. La primera autoridad municipal dijo que la Alcaldía de La Paz tiene “muchos problemas económicos” que generan el déficit referido y develó, por ejemplo, que el presupuesto inscrito para la empresa de recolección de basura La Paz Limpia está previsto solo hasta junio y para el resto del año no hay dinero asignado. Arias explicó que al asumir la administración de la Alcaldía de La Paz, se encontró que “tenemos un montón de anormalidades, una abultada carga laboral, una abultada planilla, un abultado gasto corriente”. Explicó que la gestión de Revilla hizo desembolsos innecesarios con el desplazamiento de maquinaria de la Secretaría Municipal de Infraestructura Pública para acelerar la conclusión de obras del complejo de viaductos Tejada Sorzano, en inmediaciones del estadio Hernando Siles, donde la empresa contratada ya tenía el dinero necesario para completar el trabajo. “Pero no, la Alcaldía, por querer hacer más cosas ha llevado maquinaria, ha gastado plata, cuando en realidad esa plata ya estaba pagada”, subrayó. Otro ejemplo, citó Arias, tiene que ver con elevados sueldos para trabajadores que tenían una base de 5.000 bolivianos, pero con el cálculo de bono de antigüedad subieron a 10.500; por otro lado, denunció el excesivo personal en varias reparticiones, lo que genera burocracia, como en el caso de La Paz Bus donde encontró hasta cuatro instancias que administraban ese servicio. “Es increíble, antes había el asesor, el asesor de los asesores y el coordinador de los asesores, no puede ser; había un funcionario que lleva la hoja, otro la firma, otro la trae de vuelta y otro la entrega. No puede haber, para entregar un papel, tantas manos”, dijo el alcalde Arias. Expresó su optimismo por encontrar apoyo económico para enfrentar los proyectos que se tiene, como la instalación de una planta generadora de oxígeno medicinal para atender a los enfermos de Covid-19.