Escalada de contagios: Alcalde Arias pide cuarentena y más restricciones para La Paz





10/06/2021 - 12:53:30

El alcalde Iván Arias aseguró este jueves que en el municipio de La Paz “hay una situación de emergencia” por la escalada de contagios Covid-19, que el miércoles trepó a 787 contagios en el departamento, pidió cuarentena el fin de semana y restricción a la circulación de personas y vehículos de lunes a viernes, porque su pedido no es un “capricho” sino una alerta del Comité Científico y reportes oficiales diarios. “Que se encapsule o no la ciudad no es voluntad o capricho del alcalde, de ningún alcalde, es producto de informes de comités científicos, producto del avance o retroceso de la enfermedad”, afirmó Arias en radio Panamericana y precisó que de los 787 nuevos enfermos, 465 corresponden al municipio de La Paz. “Los datos están confirmandos que hay una situación de emergencia, es por eso que nosotros, como Gobierno Municipal, estamos tomando toda las medidas preventivas”, afirmó Arias y explicó que el municipio paceño realiza desinfección de mercados y espacios con mayor afluencia de personas, habilitó 15 centros municipales con oxígeno medicinal, consultorios móviles en horas de la noche (de 20:00 a 05:00), brigadas de autocontrol de choferes y gremiales para aplicación de medidas de bioseguridad. Según datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz, el 70% de los casos diarios Covid-19 en el departamento se concentran en la ciudad de La Paz. En solo un mes se sumaron 7.845 contagios en la urbe paceña y con ello se pasó de una media de 100 enfermos diarios a 300. Arias advirtió que de seguir esta tendencia, para el fin de semana se podrá llegar al millar de contagios diarios en el departamento y la proyección es de 1.500 para la primera semana de julio, si es que no se asumen medidas restrictivas más duras en las semanas precedentes. La primera autoridad municipal paceña reiteró que su intención es ingresar a una cuarentena rígida un fin de semana y que haya restricción a la circulación de lunes a viernes, iniciativa que fue rechazada en la reciente reunión del lunes del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), que se reunirá la próxima semana. Arias anunció que por la emergencia sanitaria, el municipio paceño podría asumir decisiones autónomas si no hay consenso con autoridades ediles vecinas y la Gobernación; anticipó que este viernes se reunirá con el Comité Científico de La Paz para recibir información epidemiológica de la comuna local. “Si no hacemos ciertas restricciones, horarios, si no nos metemos a en nuestras casas, ¿acaso el virus tiene horarios?, lo que queremos evitar son concentraciones. El virus por supuesto que está activo, es más, cuando haces aislamiento, el virus no tiene donde entrar; no es que el virus va a dejar de funcionar, estamos evitando el virus”, sostuvo el burgomaestre. Arias lamentó que la indisciplina de la población continúa dentro de los micros, por ejemplo, donde no usan barbijo o lo hacen de manera incorrecta, además que hay aglomeraciones y refirió que en mercados y supermercados “relajaron” los controles. “Tengo que llegar a consensos, caso contrario, entonces saldremos y seremos más estrictos en control y represión”, enfatizó el alcalde de La Paz sobre las decisiones que se asumirán luego de las reuniones que programó para este jueves con choferes y gremiales a quienes dará a conocer las cifras de contagios y proyección, para lograr algún tipo de acuerdo que dé pie a las restricciones mayores que refiere con recurrencia.