IBCE: Balanza comercial agroalimentaria de Bolivia registra superávit por $us 430 millones hasta abril





10/06/2021 - 12:38:52

ABI.- El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, informó este jueves que la balanza comercial agroalimentaria del país registró un superávit de $us 430 millones en el primer cuatrimestre (enero a abril) de 2021, en plena pandemia de COVID-19. "Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por la unidad de Estadística del IBCE, al mes de abril, la balanza comercial agroalimentaria de Bolivia ha registrado un superávit por 430 millones de dólares, casi el doble del resultado registrado en el 2020 y en el 2019", dijo Rodríguez. Explicó que este resultado es gracias al crecimiento de las exportaciones del agro en un 49%, en valor, y en un 11% en volumen, y a la disminución de las importaciones de alimentos en un 4%, en valor, y en un 9% en volumen hasta abril del presente año. "En medio de la pandemia, pese a los procesos de confinamiento, a los procesos cuarentenarios, a los altos costos logísticos y de transporte internacional, hay buenas noticias para el país", señaló el Gerente General del IBCE. Sostuvo que, aunque haya pandemia, el mundo necesita comer. Ante esta situación, manos bolivianas producen alimentos no sólo para la mesa de las familias bolivianas, sino también para la exportación, y de este modo traer divisas al país. "La salida a la crisis, la salida al grave problema del desempleo que tenemos, la salida a la falta de inversión que hay en el país tiene nombre y apellido: agro exportación, si apostamos por este sector", sostuvo Rodríguez. Añadió que si las exportaciones continúan liderando y además se apoya con más incentivos al sector productivo "con toda seguridad" que el Producto Interno Bruto (PIB) del país podrá crecer este año más del 5%. Según datos del INE, proporcionados por el IBCE, hasta abril de 2021, los 10 principales alimentos exportados por Bolivia fueron: torta de soya, aceite de soya en bruto, castaña, carne bovina, aceite de girasol en bruto, aceite refinado de soya, quinua, bananas, azúcar y harina de soya. Los 10 alimentos más importados en el primer cuatrimestre fueron: harina de trigo, trigo en grano, preparaciones alimenticias, chocolates, manzanas, bombones, pollos, pescados, condimentos y leche maternizada.