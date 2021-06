El G7 planea dar 1.000 millones de vacunas para acabar con la pandemia en 2022





10/06/2021 - 07:45:39

Infobae.- Los líderes del G7 se comprometerán a entregar al menos mil millones de dosis adicionales de vacunas durante el próximo año para ayudar a cubrir a 80% de la población adulta del mundo, según un comunicado preliminar visto por Bloomberg News. Previo a la cumbre del G7 en el Reino Unido, los funcionarios están elaborando un documento que describe un plan para poner fin a la pandemia para diciembre de 2022. El documento aún no se ha finalizado, pero constituirá la base de las conversaciones de la etapa final en la cumbre de líderes en Cornwall, suroeste de Inglaterra, a partir del viernes. Además, Joe Biden y otros líderes del G7 pedirán a la Organización Mundial de la Salud (OMS) una nueva investigación sobre los orígenes del coronavirus, en donde el primer caso registrado de la enfermedad fue en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019. En un borrador de declaración que los países esperan presentar en una cumbre a finales de este mes, “piden avances en un estudio de fase 2 transparente, basado en evidencia y dirigido por expertos convocados por la OMS sobre los orígenes del COVID-19 y que esté libre de interferencia”. Según un documento filtrado sobre este pedido, el mandatario hace esfuerzos para que haya claridad sobre el origen de la pandemia, luego de que una agencia de inteligencia de EEUU se incline por la la teoría de que el coronavirus escapó de un laboratorio de Wuhan. Estados Unidos es uno entre varios países que han pedido que China sea más transparente con sus datos y permita un mayor acceso, en medio de preguntas en curso sobre si el brote fue causado por un accidente de laboratorio, transmitido desde la vida silvestre o causado por otra cosa. La nueva investigación corre el riesgo de alimentar las tensiones con China, que ha rechazado las sugerencias de una filtración de laboratorio y los esfuerzos internacionales para investigar más a fondo los orígenes del virus. Por otra parte, Biden, anunció que presentará en su gira europea una estrategia de vacunación global para poner fin a la pandemia de la COVID-19. “Tengo una estrategia (sobre vacunación global), y la anunciaré”, afirmó Biden sin dar más detalles a los periodistas en unas breves declaraciones en la base aérea de Andrews, poco antes de partir hacia el Reino Unido en su primer viaje internacional. Algunas horas más tarde, los diarios The Washington Post y The New York Times informaron que el gobierno de Biden está comprando 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para donarlas al mundo, a medida que Estados Unidos aumenta drásticamente sus esfuerzos para ayudar a vacunar a la población mundial. Después de recibir críticas de la comunidad internacional por no compartir vacunas, Biden informó el pasado mes que EEUU repartiría 80 millones de vacunas, la mayor parte a través de COVAX, el programa auspiciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estados Unidos, donde la primera vacuna contra el COVID-19 se administró en diciembre de 2020, tiene actualmente a más del 53% de sus adultos completamente vacunado. Asimismo, Biden indicó que el objetivo de su viaje a Europa es “fortalecer la alianza” y “dejar claro a Rusia y a China que “Estados Unidos y Europa están juntos”.