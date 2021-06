La semana en la que Daniel Ortega se sacó su última máscara democrática en Nicaragua





10/06/2021 - 07:42:25

Infobae.- Hay momentos de quiebre en la vida de los países y de los gobiernos. Pasos que se dan y de los cuales no es posible volver. Daniel Ortega decidió cruzar su propio Rubicón esta semana con una cacería sin precedentes de dirigentes opositores, que sepultó cualquier expectativa de una elección presidencial mínimamente competitiva el 7 de noviembre y terminó de consolidar a su gobierno como una dictadura. Apenas siete días necesitó el jefe del Frente Sandinista para aplastar los últimos resquicios de libertad que quedaban en el país. A un promedio de uno por día, el orteguismo fue arrestando a los principales líderes de la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga Blandon, Juan Sebastián Chamorro, Violeta Granera, José Adán Aguerri Chamorro y José Pallais. De esta manera, se allanó el camino para obtener en noviembre una nueva reelección, la tercera consecutiva desde que regresó al poder en 2007. En 2011 ganó con el 62% de los votos y en 2016 —cuando ya había impedido la participación de varias figuras opositoras— se impuso con el 72 por ciento. Probablemente, no se conforme con menos de 80% en esta ocasión. Cronología de un desenmascaramiento autoritario —Miércoles 2 de junio 17:15: Cristiana Chamorro Efectivos de la policía de Nicaragua ingresaron el miércoles por la mañana a la casa de la aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro con una orden de “allanamiento y detención” emitida por la jueza Karen Chavarría Morales del distrito noveno de Audiencia Penal. Tras cinco horas de allanamiento, quedó bajo arresto domiciliar, según reveló su hermano Carlos Fernando Chamorro. Cristiana Chamorro había convocado a una rueda de prensa a las 12:00 y el ingreso de los agentes policiales se produjo unos 15 minutos antes de esa hora. Chamorro, de 67 años, es investigada por supuesto lavado de dinero por la Fiscalía, que la noche anterior la declaró acusada y pidió a las autoridades competentes inhibirla para postularse a un cargo público. Hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), que en 1990 puso fin a la primera etapa de Ortega como presidente con un inesperado triunfo electoral, era la principal carta de los sectores democráticos en Nicaragua. —Sábado 5 de junio 9:00: Arturo Cruz El segundo detenido fue Arturo Cruz, quien se desempeñó como embajador en Estados Unidos del Ejecutivo de Ortega entre 2007 y 2009. Fue retenido el sábado en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, cuando regresaba de una gira por EEUU, informó su equipo de prensa. Cruz, precandidato presidencial por la opositora Alianza Ciudadana, arribó a Managua a las 09:00 hora local (15:00 horas GMT), pero tres horas después aún se encontraba en el interior del aeropuerto y sin responder llamadas ni mensajes a su teléfono celular. Cuando ya habían pasado varias horas del sábado sin que se conociera el paradero del candidato y también ex embajador, el Ministerio Público de Nicaragua confirmó su detención: “Fue detenido (...) y está siendo investigado por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”. —Martes 8 de junio 12:40: Félix Maradiaga Blandon El tercer arrestado fue el candidato presidencial Félix Maradiaga Blandon. En un comunicado, la Policía Nacional informó que fue acusado de una serie de delitos como “desestabilización”, “proponer bloqueos económicos”, “aplaudir la imposición de sanciones contra Nicaragua” y “lesionar los intereses supremos de la nación”. Maradiaga, un académico y activista, fue detenido el martes al mediodía, después de comparecer a declarar ante la Fiscalía, donde le confirmaron que le habían abierto una investigación por “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos”, por lo que, según dijo a los periodistas, estaba preparado para lo que viniera. —Martes 8 de junio 20:00: Juan Sebastián Chamorro Juan Sebastián Chamorro se convirtió en la noche del martes en el cuarto detenido. El político es primo de Cristiana Chamorro y precandidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Su arresto ocurrió bajo cargos de “incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos” y “organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo”, entre otros, según indicó la nota de prensa de la Policía Nacional. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) condenó el arresto de Maradiaga y denunció que las autoridades están empleando “un nuevo modelo represivo: citar sin decir por qué a quienes considera enemigos políticos, entrevistarlos, dejarlos salir de la Fiscalía para luego detenerlos camino a casa o ya adentro”.

El precandidato opositor Juan Sebastián Chamorro grabó este video minutos antes de que fuera apresado —Martes 8 de junio 21:00: Violeta Granera Violeta Granera fue puesta bajo arresto domiciliar el martes a las 21:00 bajo la acusación de “incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos” y “pedir intervenciones militares” contra el régimen que preside el sandinista Daniel Ortega. La Policía aseguró que Granera, que aspiró a la Vicepresidencia de Nicaragua en las elecciones de 2016 y pertenece al Consejo Político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, “permanece en su casa bajo custodia policial”. —Martes 8 de junio 22:00: José Adán Aguerri Chamorro La Policía Nacional nicaragüense informó el martes a la noche que detuvo al economista José Adán Aguerri Chamorro, ex presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua. Tras su detención, fue trasladado a las cárceles preventivas de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, en Managua. “Proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación”, son algunos de los cargos en su contra. —Miércoles 9 de junio 12:00: José Pallais El régimen de Daniel Ortega arrestó el mediodía del miércoles al séptimo referente opositor: José Pallais, analista político y miembro de la Coalición Nacional. El dirigente fue apresado por la policía sandinista acusado de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares”.