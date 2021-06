He estado poniendo el pecho, pongo el pecho y por supuesto que no me voy a ir





Página Siete.- El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, afirma que en caso de ser incluido en el proceso del supuesto “golpe de Estado”, se quedará a asumir su defensa en el país. En una entrevista con Página Siete habló de las pruebas que sustentan la denuncia de fraude, sobre los juicios de responsabilidades y del bochornoso episodio en la Asamblea Legislativa. El MAS sostiene que no se presentaron pruebas en el caso fraude. CC hizo una denuncia, ¿cuáles eran las pruebas que se presentaron entonces? En el gobierno transitorio de Jeanine Añez se mantuvo la misma composición de la Asamblea Legislativa que tuvo el gobierno de Evo Morales. Esa Asamblea Legislativa tenía el control de dos tercios en manos del MAS y aprobó una ley de anulación de las elecciones. ¿Por qué la aprobó? porque hubo un gigantesco fraude y era necesario un nuevo proceso electoral. ¿Quién sancionó esa ley? Eva Copa. ¿De qué partido? Del MAS, esa es la prueba contundente e inequívoca. La segunda prueba es el informe de auditoría de la OEA que pidió Evo Morales a través de una carta firmada por Diego Pary, ministro de Relaciones Exteriores, para probar si hubo o no hubo fraude, y en esa carta se dijo que el resultado de su auditoría será vinculante. Cuando salió el informe de la OEA, el MAS no aceptó tal cosa. El informe de la OEA fue respaldado por la Unión Europea. Se prueba la existencia de un servidor clandestino de conocimiento del Tribunal Electoral; que después de la interrupción arbitraria y políticamente intencionada del TREP cambió la tendencia estadística, que no respondía a la lógica de la tendencia que tenía la elección. Hay pruebas evidentes de manipulación de actas en dependencias del Ministerio de Justicia, etc., por lo tanto, la pregunta está respondida por el propio MAS. El MAS asegura que hay legisladores de Creemos y de CC que dicen que hubo un golpe de Estado, pero que no lo expresan por temor a represalias de su partido ¿qué puede responder a eso? La afirmación del MAS es totalmente falsa y olvidan lo básico: que ellos controlaban en dos tercios la Asamblea Legislativa. Por qué razón el MAS que controlaba la Asamblea Legislativa anula las elecciones si hubo un golpe de Estado y por qué razón prolongan el mandato de la expresidenta y aceptan la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García Linera. El MAS se contradice, tenía el control absoluto del Poder Legislativo. Si ellos dicen que era un gobierno de golpe de Estado podía haber sido bloqueado desde el primer día y no sólo no fue bloqueado, sino que fue respaldado. Usted dijo que CC apoyará los juicios de responsabilidades y procesos penales que estén bien sustentados, ¿qué significa eso? Significa dos cosas. La primera: ante la mentira flagrante y la vergonzosa afirmación para blanquear su gigantesco fraude, me refiero al expresidente Evo Morales, de inventarse un inexistente golpe de Estado, nosotros no vamos a aceptar ni respaldar ningún juicio que esté vinculado al invento, a la mentira, a la canallada de que hubo un golpe de Estado. Segundo: si se hacen juicios de responsabilidades en temas de corrupción o en temas de violación a los Derechos Humanos tanto del gobierno de la expresidenta Añez como del gobierno del expresidente Morales que estén fundamentados adecuadamente, como el caso de gases lacrimógenos, por ejemplo, del exministro Arturo Murillo, Comunidad Ciudadana los va a respaldar y a viabilizar como corresponde. ¿Es posible avanzar en un juicio de responsabilidades contra exautoridades antes de la reforma judicial? Había la posibilidad de llevar adelante la reforma que era urgente, porque es obvio que desde hace 14 años la justicia es servil al Poder Ejecutivo, responde a sus órdenes y articula lo que le da la gana al Presidente o al ministro de Justicia. En consecuencia, en nuestra opinión es imprescindible esa reforma. No debería llevarse juicios con los actuales operadores de justicia. En nuestra opinión categórica ningún juicio ni de responsabilidades ni penal tienen credibilidad alguna mientras los operadores de justicia y Fiscalía sigan siendo los que son ahora. El MAS, a través de diferentes actores, pidió que usted sea incluido en el caso “golpe de Estado”, ¿cuál es su postura? Si me abren un proceso de golpe de Estado veré qué hacen con la Iglesia Católica, la Unión Europea y el Gobierno de España. Nosotros fuimos invitados, no propusimos ni organizamos ni llevamos adelante la reunión en la Universidad Católica. Quien invitó fue la Iglesia Católica, la Unión Europea y el Gobierno de España. En ese contexto, la pregunta del millón es ¿se invitó a una reunión para organizar un golpe de Estado? ¿Cuando tú organizas un golpe de Estado invitas a los golpistas y a quienes van a ser víctimas del golpe? Adriana Salvatierra, Susana Rivero, Teresa Morales y el actual ministro de Gobierno estuvieron en esas reuniones. Tercera pregunta. ¿El golpe de Estado se lleva adelante siguiendo la sucesión constitucional? A Jeanine Añez le correspondía ser presidenta por una razón muy simple, porque el gobierno de Morales cuando dejó el poder hizo un contubernio para romper la sucesión constitucional. Los masistas creían que se rompía la línea de la sucesión constitucional, pero se olvidaron de que existe un reglamento del Senado. Automáticamente el cargo de presidente del Senado fue del segundo vicepresidente. Jeanine Añez no llegó a la presidencia como segunda vicepresidenta del Senado, sino como presidenta del Senado, en virtud del reglamento de esa Cámara. Es una presidenta absolutamente constitucional. Sin embargo, se trata de imponer esta lógica del “golpe de Estado”, ¿se quedaría en el país si usted fuera enjuiciado? Se está forzando un juicio injusto, arbitrario y canalla. La expresidenta Añez podría ser juzgada por otros casos, pero no puede ser detenida por el supuesto golpe de Estado. Yo dejé la presidencia el año 2005 y he sido sometido a por lo menos una docena de procesos judiciales. Carlos Mesa ha estado en Bolivia, no se ha ido un solo día del país. He estado poniendo el pecho, pongo el pecho y por supuesto que no me voy a ir. Me gustaría saber en calidad de qué vamos a ser acusados quienes estuvimos en las reuniones propiciadas por la comunidad internacional y la Iglesia Católica. Y quiero subrayar que esas reuniones continuaron en la sede de la Unión Europea y en la sede de Naciones Un idas, y que asistieron Carlos Romero, Héctor Arce, Hugo Moldiz y Javier Zavaleta. ¿Qué opinión tiene de lo que sucedió el martes en el Legislativo? Lo que se vivió en la Asamblea Legislativa fue una vergüenza, no se puede por ninguna razón llegar a las manos y a los golpes. Pase lo que pase uno tiene que mantener el control y aguantar incluso si es agredido, en aras de la democracia y de una vocación pacífica. Desde el MAS se anuncia que este caso pasará a la comisión de ética argumentando que hubo racismo. ¿Qué opina al respecto? Lo que yo vi fue agresión física. El móvil de la pelea no tuvo nada que ver con cuestiones étnicas, tiene que ver, y esto es muy criticable, con la tensión que existía en ese momento. No me sorprende, el MAS ha llevado a la comisión de ética a parlamentarios que han viajado Estados Unidos con todos sus derechos democráticos y se han reunido con quien les ha parecido conveniente, como no puede ser de otra manera. En qué democracia llevas a una comisión de ética a parlamentarios de oposición que se reúnen con quien les parece conveniente en Estados Unidos, en la China, en Europa o donde sea. Lo que el MAS hace es simplemente el matonaje político a través de los medios de poder que tiene, porque controla el 50% de la Asamblea.