Lizárraga dice que Murillo le hablaba bonito a Añez e incluso influyó con Doria Medina para su candidatura





10/06/2021 - 07:13:29

Erbol.- Desde los Estados Unidos, donde se encuentra tramitando su asilo, la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga afirmó que el extitular de Gobierno Arturo Murillo tuvo una relación de a “besos y hablándole bonito” a la exmandataria Jeanine Añez lo que influyó, con ayuda del empresario Samuel Doria Medina, a que oficialice su candidatura a la Presidencia en las elecciones del pasado año. Todo lo contario ocurrió con sus otros colegas del gabinete. En entrevista con ERBOL Radio, afirmó que a semanas de haber sido posesionado en el cago se convirtió en una persona “déspota” que “quería mandar y dominar en todos los ministerios”. “Con Jeanine (Añez) era pues una persona de a besos, todo de besos y hablándole bonito; hablándole que ella corría peligro, que su vida estaba en peligro y que la iba a proteger que él iba a proteger su vida y bueno no sé qué historias más para que él pueda pues hacer los negociados que ahora estamos conociendo”, sostuvo. En el gobierno de Añez, el Ministerio de Gobierno era una de las carteras de Estado muy “peleadas”, según la exministra y que no solo Murillo, antes de que se confirmara su posesión, aspiraba dirigir. El diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) Tomás Monaterio también se encontraba “en la lista” de los aspirantes. Sin embargo, según dijo Lizárraga, quien “se movió más” e incluso consiguió “más padrinos” de la política boliviana de oposición que estaban dentro y fuera del país fue Murillo. Entre ellos fue el líder de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina; al final tomó la decisión Añez quien lo posesionó el 13 de noviembre de 2019 junto al resto de los otros ministros. La exministra de Comunicación reconoció que hubo errores en la gestión de transición, tras la renuncia forzada de Evo Morales el 10 de noviembre. Uno de ellos fue el llevar a Añez la carrera electoral pese a que el único compromiso fue encaminar unas nuevas elecciones tras las denuncias de fraude electoral que al final fueron anuladas. Según Lizárraga, una de esas personas que influyó para que la entonces mandataria se postule a la Presidencia fue Arturo Murillo y además de quien fuera después su acompañante de formula a la vicepresidencia: Samuel Doria Medina quien dijo que le llevó a un consultor con unas encuestas que había preparado para que se la presenten y tenía un excelente perfil para aspirar a la carrera electoral. “(Jeanine Añez) no era una de las senadoras más reconocidas en Bolivia, entonces, se tenía que hacer un trabajo y ese trabajo que salió del Ministerio de Comunicación con todos mis colaboradores la utilizaron para promocionar más su candidatura”, reveló. En varias entrevistas y declaraciones de la misma Añez y de su excolaboradores se aseguraba que no iba a ser candidata y que sus únicas misiones con las que ingresó al gobierno fueron pacificar al país y encaminar unas nuevas elecciones generales. Al final, cambió de opinión y tras la decisión que tuvieron no solamente Murillo sino además su exministro de la Presidencia Yerko Núñez se oficializó su postulación a la presidencia con Doria Medina como su candidato a la vicepresidencia. “No faltan los amarra guatos en cada gobierno y en cada posición política y los hay en los de derecha y en los de izquierda que al final ellos no sé si existen personas de derecha izquierda, pero de lo que sí estoy segura, que existen personas que se aprovechan del pueblo boliviano y que estos son políticos tradicionales los cuales ya tienen que irse a descansar”, cuestionó. Lizárraga en Estados Unidos aguarda que se le pueda concretar el refugio político pese a que en Bolivia enfrenta procesos por la aprobación de decretos que se autoriza la compra de agentes antidisturbios con sobreprecio. Murillo, detenido en ese mismo país por el pago de soborno y lavado de dinero, es uno de los principales investigados.