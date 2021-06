Gestión de Arce casi duplica el número de casos Covid de Áñez; pero hay menos muertes





10/06/2021 - 06:49:25

El Deber.- Cuando Jeanine Áñez dejó el poder, el 7 de noviembre de 2020 el número de casos de Covid-19 en el país era de 142.427 personas que dieron positivo a coronavirus y la cantidad de fallecidos era de 8.790 en todo el país. A siete meses del cambio de Gobierno el número de casos se duplica, aunque la cifra de fallecidos se redujo. De las 142.427 personas que padecieron Covid en los primeros ocho meses, ahora (hasta el martes 8 de junio) la cifra es de 392.975, lo que significa que en la gestión de Luis Arce Catacora ya hubo 250.548 personas que dieron positivo para coronavirus, casi el doble de la gestión de Áñez. En el caso de los fallecidos no ocurre lo mismo. Hasta el 7 de noviembre de 2020 la pandemia se había cobrado la vida de 8.790 compatriotas y desde el 8 de noviembre, el número de fallecidos llegó a 15.177, lo que significa que hasta este martes 8 de junio hubo 6.387 personas que perdieron la vida. Las autoridades del Ministerio de Salud de este Gobierno decidieron anular la publicación del número de fallecidos cada día por departamento, como se hacía en la anterior gestión, de ahí que no se puede detener datos por departamento de la tragedia que viven las familias. Los departamentos De los nueve departamentos, en siete se superaron las cifras de la pandemia que dejó la gestión de la expresidenta Áñez. Solo en Potosí y en Tarija, los casos fueron menores durante estos 7 meses de Arce. En el caso de Santa Cruz en los primeros ocho meses, las personas contagiadas eran 44.197 y hasta el martes 8 de junio llegaron a 139.755 lo que significa que en el gobierno de Arce 95.558 personas se contagiaron, casi el doble que en 2020. La Paz que es el segundo departamento más afectado tenía 35.075 casos positivos hasta el 7 de noviembre de 2020 ahora ya llegaron a 81.489 entonces en el actual Gobierno los casos positivos llegaron a 46.414, por lo que en ese departamento también se superaron las cifras de la gestión de Áñez. La tercera región con más casos, no era Cochabamba, en ese entonces era el departamento de Tarija con 16.362 casos, siete meses después ese departamento tiene 31.040 lo que significa que en el gobierno de Arce 14.678 personas dieron positivo para coronavirus. Cochabamba era el cuarto departamento más afectado con 14.021 casos. Pero después del 8 de noviembre las cosas cambiaron, hasta este martes los cochabambinos llegaron a 54.771 casos, en el actual Gobierno los casos llegaron a 40.750 casi el triple. Chuquisaca, durante el Gobierno de Áñez tuvo 7.873 casos y en el actual gobierno ese número acumuló a 15.093 por tanto el total alcanza a 22.966 personas que dieron positivo para coronavirus en los 15 meses que ya dura la pandemia. Oruro tenía 6.041 casos en noviembre del pasado año, ahora el total de personas con Covid-19 llegaron este martes a 20.316 lo que significa que en la gestión de Arce las personas con coronavirus fueron 14.275. Beni tenía 7.311 casos positivos de Covid-19 hasta que concluyó el mandato de Áñez; ahora el número de personas que dieron positivo a coronavirus llegó a 18.626, lo que significa que en la actual gestión el número de casos fue de 11.315 personas, superando entonces a los número de la pasada gestión. En Potosí, las personas que dieron positivo eran 9.163 en noviembre del pasado año; ahora el total es de 17.842, por tanto, en el gobierno de Arce 8.679 personas padecieron el virus. Pando ya triplicó sus casos, en noviembre de 2020 llegaban a 2.384 personas; mientras que hasta el 8 de junio los casos llegaron a 6.170 lo que significa que en el actual Gobierno 3.786 personas cayeron en garras del virus. Estas son las cifras frías, sin tomar en cuenta la disponibilidad o no de pruebas para lograr mayor detección de casos nuevos.