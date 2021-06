Blanco a Camacho: Solo se debe contratar a importador o al CEASS para traer vacunas al país





10/06/2021 - 06:46:31

La Razón.- Luego que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentara un proyecto de ley corta para comprar vacunas contra el COVID-19, el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, le respondió que los subgobiernos pueden adquirir los inmunizantes, si tienen una propuesta seria, solo utilizando un importador o la estatal CEASS. Además, los invitó a la Cancillería para verificar la solvencia de la oferta de dosis que tengan con la finalidad de “dar todas las facilidades para que sea lo más expedido posible” la importación. Camacho informó este miércoles que presentó un proyecto de ley corta para que los gobiernos departamentales y municipales puedan comprar las vacunas contra el COVID-19, teniendo en cuenta que Bolivia “atraviesa el peor momento de la tercera ola”. “Las normas vigentes son contradictorias y no facultan a gobernaciones y municipios la compra de vacunas en el exterior del país. Y, se hace imprescindible contar con mayores dosis para masificar el proceso de vacunación. Somos el país con menos porcentaje de vacunados de la región”, afirmó. Blanco respondió que los decretos 4432 y 4438 permiten a las gobernaciones y alcaldías hacer estas compras en el exterior y explicó que solo deben contratar a un importador que se encargará de aspectos como la liberalización de aranceles, tramitar el permiso de la estatal Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) y presentar un informe de viabilidad de cadena de frío. Añadió que la importadora debe contar con el Registro Único de Proveedores del Estado (Rupe). Ahora, dijo, si no pueden contratar al importador pueden hacer la importación a través de la estatal Central de Abastecimientos y Suministros de Salud (CEASS). “No importa quien las compre, si es que han recibido una oferta o un preacuerdo (de venta) vamos a corroborar que sea una propuesta seria y vamos a activar a través de un importador privado o el CEASS, que no les va a costar”, explicó Blanco en la red Gigavisión. El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, pidió anular el Rupe para agilizar la importación, pero Blanco aclaró que ese requisito lo debe cumplir el importador y no la alcaldía, como en este caso. “Lo que pasa es que no hay vacunas, hay que ser sinceros, desde Cancillería estamos en contacto con laboratorios y estamos pidiendo que nos prioricen vacunas”, aseguró. Hasta el momento solo el gobierno de Luis Arce adquirió vacunas como la Sinopharm y Sputnik V contra el COVID-19.