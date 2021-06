3 regiones están en meseta, La Paz en crecimiento acelerado





10/06/2021 - 06:43:20

Página Siete.- Los departamentos de Santa Cruz, Oruro y Cochabamba ya están en una meseta, mientras que La Paz y Chuquisaca se encuentran en un crecimiento acelerado de contagios de la Covid-19, según un informe epidemiológico del Ministro de Salud. La máxima autoridad de esta cartera de Estado, Jeyson Auza, advirtió que La Paz es uno de los dos departamentos de “preocupación”. “A partir de la semana 13 (fines de marzo), el número de contagios se fue elevando de manera regular. Si bien el pico de la tercera ola no superó al de la segunda, el pronóstico para la semana 23 (la actual) es de crecimiento acelerado del número de casos”, dijo. Auza indicó que también están preocupados por Chuquisaca porque a partir de la semana 16 (finales de abril) se produjo una elevación sostenida de casos. “Si bien el pico de la tercera ola no alcanzó al que se registró en la segunda, el pronóstico para la semana 23 (la actual) es de crecimiento exponencial y acelerado”, dijo la autoridad la noche del martes, al presentar una evaluación del comportamiento de la pandemia por regiones. En el caso de La Paz, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) indicó que esta región reportó un incremento de casos que comenzó a finales de marzo con 672 positivos en una semana hasta llegar a los 3.223 de la anterior. En contra del informe del Ministerio de Salud, el jefe de epidemiología de la entidad, Mayber Aparicio, consideró que el departamento ingresará a una meseta. “Las proyecciones indican que al llegar a los 15.000 casos estaríamos entrando en la meseta de contagios de Covid-19 y eso está confirmado. Ingresamos a una meseta que será prolongada de cuatro semanas”, dijo Aparicio. El funcionario agregó que esta meseta se extenderá mientras el frío se incrementa y por el comportamiento de las infecciones respiratorias agudas. “Como la Covid-19 es una de ellas, tendremos cuatro semanas de contagios relacionados a la meseta”, afirmó. Ayer, según el reporte oficial del Sedes, La Paz registró 787 casos en un día, lo que hace poner al departamento en una fase crítica de la pandemia. Además, la Alcaldía informó que las 11 unidades de terapia intensiva que se tiene en los hospitales de Cotahuma y La Portada están ocupadas. Tres regiones en meseta El Ministro de Salud dijo que otros tres departamentos ingresaron a una meseta. Indicó que en las últimas tres semanas, Santa Cruz registró una meseta y una reducción de la tasa de crecimiento de contagios. “En la semana 22, estamos con un 0% de tasa de crecimiento. Son datos alentadores. Pero esta situación en cualquier momento puede cambiar. Todavía se manifiesta una línea de crecimiento que no es exponencial como teníamos la anterior semana”, sostuvo. Cochabamba fue el departamento que “más nos preocupó”, aseguró la autoridad. “Desde la semana 12 (mediados de marzo) tuvo una tasa de crecimiento sostenida, incrementándose de tal forma que el pico superó al de la primera y segunda ola. Sin embargo, vemos una reducción sostenida de casos. Nuestro pronóstico es que se mantiene en una meseta que tiende al descenso”. Oruro ingresó a una meseta hace dos semanas. “Con esperanza vemos que desde la semana 20 se redujo a cero el porcentaje de crecimiento y para la semana que acaba de concluir tenemos una reducción del 22%”, dijo. Tarija es la única región del país que todavía atraviesa su segunda ola y desde fines de mayo se produce un descenso en la tasa de crecimiento. “Para esta semana tenemos una reducción del 21% de la tasa de crecimiento y el pronóstico es de descenso”, dijo Auza, respecto a la región sureña. Los casos en Potosí comenzaron a crecer de manera regular desde abril; sin embargo, a partir de finales de mayo bajaron. “Tenemos un pronóstico que desde la semana 23 (la actual) es una posible reducción de casos”. En Pando, el pico de la tercera ola superó al de la segunda. “Si bien hubo una reducción entre la semana 20 a la 21, para esta semana vemos una elevación”, dijo. Beni registró un comportamiento irregular de contagios en la tercera ola. La anterior semana este departamento reportó una reducción de la tasa de crecimiento de la enfermedad. Un estudio particular Líder Limpias, ingeniero electrónico de sistemas, desarrolló un sistema de Inteligencia Artificial (IA) y gracias a este trabajo ofrece la siguiente proyección de datos: el número de decesos por coronavirus llegará a los 140 hasta el 21 de junio. “Los contagios se van incrementando más, pero hasta el 21 tendremos un pico (de fallecimientos) y entre el 22 o 24 de junio llegaremos a un descenso. Puede que se deba a una posible inmunidad comunitaria que se genere por la población vacunada o que la mayor parte (de la gente) ya fue contagiada y tiene un poco más de resistencia”, explicó Limpias a Página Siete. Según la proyección de este sistema, en este mes el número de contagios no superará los 4.000, oscilará entre los 2.260 y los 3.700. “Lo que sobresale de este mes es el contagio acelerado y pronunciado que se está dando. Las infecciones se incrementaron en un 140% respecto al mes pasado”, sostuvo. El experto consideró que si se diferencian los casos de abril con referencia a mayo, existe un incremento de 65.000 casos. Indicó que al hacer la misma comparación entre mayo y las proyecciones de junio habrá un incremento de 83.000 casos. “Entonces el aumento de infecciones es muy grande y en un solo mes (se podrá) bordear los 100 mil”, dijo. Para Limpias ya “no hay departamentos seguros” y “todos están en un peligro inminente”. “Si hacemos una comparación con el número de los decesos, el mes pasado había una sostenibilidad con un leve incremento. Sin embargo, ahora están aumentando en gran medida”, añadió. De acuerdo con el investigador, el incremento de contagios se debe a que las personas comenzaron a salir de su casa a restaurantes y clubes nocturnos. “Los ciudadanos no están acostumbrados a un encierro tan largo como el que atravesamos”, dijo. UMSA advierte que el pico de contagios recién llegará en julio Postura La UMSA informó que las proyecciones epidemiológicas de la pandemia analizadas en el Comité Operativo de Emergencia indican que el actual incremento de casos positivos y mortalidad por Covid-19 tendrá su pico máximo en junio y principios de julio. “Esta situación se presentará si no existen procesos de intervención que frenen la escalada de contagios y atenúen su impacto. La intervención debe ser hecha por todos los niveles de Gobierno”, dice la nota. Evaluación Según el reporte de la UMSA, los contagios por el SARS-CoV-2, con mayor frecuencia, se presentan por la elevada carga viral que existe en los ambientes cerrados, mal ventilados y el transporte público, en los que floculan (flotan) por horas los aerosoles liberados por personas infectadas, al momento de toser, estornudar o simplemente respirar. El contagio es más probable cuando existe hacinamiento o aglomeración de personas y más si no cumplen medidas de seguridad. Demanda La UMSA demandó a los organismos municipales que definan e implementen medidas que aseguren de manera obligatoria la ventilación permanente tanto en los vehículos de transporte urbano e interdepartamental como en los restaurantes, oficinas, tiendas y otros centros de reunión de personas. Considera que el hacinamiento en tiendas, restaurantes y otros espacios debe ser evitado. Pide reducir los aforos en espacios públicos.