Procurador pide a la Fiscalía cite a exautoridades de Añez que encubrieron compra de gases lacrimógenos





10/06/2021 - 06:36:20

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, informó este miércoles que pidió al Ministerio Público que cite a exautoridades del gobierno de Jeanine Áñez que encubrieron la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio, entre ellos a su antecesor, Alberto Morales, y exfuncionarios del Banco Central de Bolivia (BCB). “Habrá que citar igual a la gente del Banco Central, a quienes han encubierto esto. Yo he pedido particularmente que se cite, por ejemplo, al ex procurador Alberto Morales, porque las declaraciones iniciales de este señor eran que habría que cerrar el caso y eso es muy delicado y eso ha hecho cuando se ha posesionado en el cargo”, manifestó en una entrevista con el programa “Primer Plano” de Bolivia TV. La autoridad estatal dijo que las ex autoridades estatales tienen que explicar cómo se suscitó la compra y el pago de los gases lacrimógenos. Recordó que para la adquisición se tuvo tres decretos supremos como “vías rápidas” para la compra, lo que a su juicio está fuera de cualquier contexto y cualquier norma y forma jurídica. “Los decretos tienen un procedimiento, pasan por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, que realizan prácticamente los proyectos de decretos, se hacen consultas interministeriales para los decretos; luego pasa al Consejo Nacional de Política Económica, tiene una reunión previa de ministros, previo al Gabinete ministerial, luego pasa al Gabinete ministerial. Es decir, una secuencia que por lo visto ha sido absolutamente sorteada y salteada por parte del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el ex titular de Defensa, Luis Fernando López”, explicó. El Procurador General del Estado manifestó que la irregularidad se conoció por la declaración informativa que dio ayer, martes, la expresidenta Jeanine Áñez, por lo que mencionó que se precisa contrastar los testimonios de los posibles implicados por encubrimiento para “ver qué decisión se toma también sobre esas personas”. Desde el 29 de noviembre de 2019 hasta el 27 de febrero de 2020, Áñez y su gabinete firmaron los decretos 4090, 4116 y 4168 para justificar la compra de agentes químicos represivos y disponer de presupuesto para sobornos y sobreprecio. Ese proceso concluyó en un caso de corrupción en el que están involucrados el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, Rodrigo Méndez, Luis Berkman, su hijo Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld, quienes participaron en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020 y fueron detenidos entre el 21 y el 22 de mayo de este año en Estados Unidos. Son procesados por la adquisición de gases lacrimógenos para el Estado boliviano por un precio de $us 5,6 millones, es decir, un sobreprecio de $us 2,3 millones. ABI