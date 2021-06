Solo el eje necesita 31.000 vacunas al día y el drama crece por las dosis





10/06/2021 - 06:28:50

El Deber.- Solo Santa Cruz, Cochabamba y La Paz necesitan al menos 31.000 vacunas contra el Covid-19 al día para cumplir con sus planes de inmunización. En una semana, el eje central debería contar con 217.000 inoculadores, algo que por lo menos hasta el 23 de junio no se podrá debido a que en estas regiones escasean las vacunas. En los otros departamentos todavía existen segundas dosis y las primeras están por terminarse. A las vacunas se suma el dilema de las medicinas para enfermos con coronavirus. El personal de la Caja Nacional de Salud (CNS) reclama porque no hay medicamentos en sus centros de salud, lo que pone en riesgo a los afectados por el coronavirus. Además, el cuerpo de salud en varias regiones va al paro por diversos motivos. Las vacunas -de los diferentes laboratorios- se agotan en las regiones de Oruro, Beni, Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. En el país, hasta el 8 de junio, quedaban 432.733 dosis de inoculadores contra el Covid-19, según explicó el director nacional del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Max Enríquez. Esa cifra de vacunas puede servir para una semana más, pero los funcionarios de diferentes gobernaciones dicen que las cifras que maneja el Gobierno no coinciden con las que se cuentan en las regiones del país. Por ejemplo, en Oruro, Juana Vera, responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) en esa región, detalló que hasta ayer solo había 100 dosis para la capital orureña y 600 para el área rural. “Nosotros ya hemos utilizado cerca al 97% de las vacunas de primera dosis que teníamos. Nos dieron 82.044 y estimamos que hasta el viernes (mañana) se acabarán todas”, resaltó. La llegada de vacunas El Gobierno anunció que para este sábado llegarán 100.000 vacunas Sputnik V junto a una serie de medicinas. El siguiente lote se debe esperar para el 23 de junio, cuando al país arribe un millón de dosis de la china Sinopharm. Solo en el eje central se requieren 31.000 vacunas diarias, lo que representa que los 100.000 inmunizadores anunciados por el Gobierno para este sábado se podrían acabar en cuatro días solamente si se distribuye en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El presidente del Colegio Médico de Cochabamba, Édgar Fernández, pronosticó que solo en el departamento cochabambino se necesitaría las 100.000 dosis para cubrir 12 días de vacunación, tomando en cuenta que en esa región se inmuniza a un promedio de 8.000 personas al día. “Es muy poca la cantidad de vacunas y eso preocupa. Solo en Cochabamba se necesitan 400.000 vacunas para cumplir con el plan de inmunización, pero vemos que eso no se podrá cumplir”, afirmó Fernández. El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Fernando Medrano, afirmó que existe un “mínimo porcentaje” de las dos dosis de vacunas en el departamento. El funcionario afirmó que se cumplió con el plan de vacunación y que no se aplicará la segunda dosis de la vacuna Sinopharm como si fuera la primera. En Santa Cruz la situación es similar. Según el Sedes de esa región se requiere un aproximado de 11.000 vacunas al día para cumplir con el plan de inmunización. Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes, explicó que en el departamento se agotaron las primeras dosis y que solo se está aplicando las segundas. Hurtado calculó que para llegar al 23 de junio, cuando llegue el millón de vacunas Sinopharm, Santa Cruz necesita 154.000 inmunizadores, lo que será imposible -dijo- tomando en cuenta que solo llegarán 100.000 el sábado. “Las vacunas son lo único que nos va a ayudar a contener este turbión epidemiológico que vivimos, pero ahora tenemos una anemia de vacunas y eso preocupa mucho”, lamentó Hurtado. La última vez que Santa Cruz recibió un lote de vacunas fue de 349.000 dosis en mayo. Las vacunas en La Paz En La Paz el promedio de vacuna al día es de 11.000 aplicaciones. Igual que Santa Cruz, necesitaría 154.000 inoculadores para llegar hasta el 23 de junio. La responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de La Paz, Peggy Ibáñez, informó que en esa región hay todavía hay cerca a 11.000 dosis para ser aplicadas, pero que podrían terminarse el fin de semana. “Hay mucha desesperación. Mucha gente quiere la segunda dosis y nosotros no podemos aplicarlas como si fueran la primera. Eso nos traería problemas en nuestra planificación. Era un promedio de 11.000 aplicaciones diarias, pero ahora eso se redujo debido a que en muchos puntos no hay vacunas, sobre todo las primeras dosis”, informó Ibáñez. En mayo, el Gobierno pretendía reimpulsar el plan de vacunación con un promedio de 40.000 vacunas diarias en todo el país. Esa planificación la expuso el ministro de Salud, Jeyson Auza, quien dijo que con la llegada de inmunizadores se podía cumplir con la estrategia. Según datos del PAI a nivel nacionales existen las siguientes cantidades de dosis: en Beni 70.000; en Chuquisaca 15.500; en Cochabamba 27.000; en La Paz 168.000; en Oruro 10.000; en Pando 26.000; en Potosí 36.000; en Santa Cruz 66.000 y en Tarija 12.000 vacunas. En muchas regiones esos datos no cuadran. En Beni, el director del Sedes de esa región, Juan Carlos Sakamoto, afirmó que existen 8.000 dosis y no las 70.000 que afirmó el Gobierno, a través del PAI. “No, esa cifra es imposible. Por ahora hay 8.000 y eso nos puede aguantar hasta la siguiente semana”, pronosticó. El canciller Rogelio Mayta confirmó que Bolivia tendrá solo dos recepciones de vacunas este mes. Las 100.000 dosis de la Sputnik V este sábado y un millón de Sinopharm para el 23 de junio. Sobre la modalidad Covax, el ministro aseguró que no existen nuevas notificaciones para que el país pueda recibir nuevos inmunizadores. “No hay día ni hora que el equipo encargado de este tema (la llegada de vacunas) no este trabajando”, prometió. El tema de las medicinas también es un drama en esta etapa de pandemia. Los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) de Oruro, La Paz y Tarija salieron a protestar a las calles para solicitar el abastecimiento de medicamentos y oxígeno. Este personal denuncia que cargos jerárquicos no administran adecuadamente la adquisición de insumos. En la capital cruceña, el personal de salud de los centros de primer y segundo nivel parará sus funciones en demanda al pago de sus salarios. En La Paz también existen amenazas de paro si es que no atienden sus demandas.