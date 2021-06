Bolivia recibió $us 450 millones en remesas en el primer cuatrimestre





09/06/2021 - 17:25:20

El presidente del Estado Luis Arce informó este miércoles que en el primer cuatrimestre (de enero a abril) de 2021, durante la pandemia del COVID-19, Bolivia obtuvo $us 450 millones en remesas, lo que significa un 42,1% más en relación al mismo periodo de 2020. "Durante la pandemia, entre enero y abril de 2021, las y los bolivianos en el extranjero enviaron a #Bolivia $us 450 millones en remesas familiares, 42,1% más al primer cuatrimestre de 2020. Valoramos el esfuerzo de nuestros compatriotas en convertir la crisis en oportunidad", escribió el Jefe de Estado en su cuenta en Twitter. Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB), las remesas llegan de países como España, Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil y otros a La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Pando, Beni, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija. Se denomina remesa al dinero que envían los migrantes a sus países de origen, cuyos recursos procedan de los sueldos y salarios que cobran las personas por su trabajo que prestan en los países donde radican de forma temporal o permanente. ABI