Ministerio de Gobierno activa seis procesos penales contra Arturo Murillo





09/06/2021 - 17:07:25

ABI.- El Ministerio de Gobierno se querelló contra el extitular de esa cartera de Estado, Arturo Murillo, por estar involucrado en seis casos de hechos irregulares. La exautoridad enfrenta, además, 30 procesos administrativos. “En el caso del exministro Murillo, como Ministerio de Gobierno, nos hemos querellado en seis procesos penales actualmente, lo que no quiere decir que se inicien otros procesos más por otros casos en el que se lo involucra”, informó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos. Indicó que los seis procesos están relacionados al caso gases lacrimógenos, un caso de alimentación de las fuerzas de tarea conjunta y a las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal durante el gobierno de Jeanine Áñez. “Administrativamente, hay una afectación de 150 millones de bolivianos y estos se traducen en 30 procesos que se identificaron inherentes al caso gases lacrimógenos, compra de talco para pies para tropa, compra de ropa interior, compra de equipamiento, armamento, materiales y herramientas también, y todo esto suma 30 procesos administrativos”, aseveró. El Departamento de Justicia de EEUU informó el 26 de mayo que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue detenido junto a Rodrigo Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld por estar involucrado en un esquema de soborno entre noviembre de 2019 y abril de 2020. Murillo está en el Centro de Detención Federal de Miami y tiene un número de identificación, es el preso N° 02358-506. Es acusado de soborno y lavado de dinero por gestionar en 2019 la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor para el Gobierno boliviano mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.