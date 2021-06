Alcalde cruceño al Gobierno: No seamos tan rígidos, abramos los candados que no nos dejan traer vacunas





09/06/2021 - 08:26:02

El Deber.- El Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, a través de una carta firmada y enviada por el alcalde Jhonny Fernández, solicitó al presidente Luis Arce Catacora la autorización para adquirir vacunas contra el coronavirus por contrataciones directas en el extranjero. En el documento escrito, se pide al Gobierno que se omita el requisito de certificado de Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) que se les exige a los proveedores para poder vender vacunas a los municipios de Bolivia. “Ningún proveedor del extranjero, a no ser que cuente con sucursales constituidas en domicilio en nuestro país, gestionaría la obtención de un certificado RUPE y esta exigencia se tornaría materialmente vana, impráctica y de imposible cumplimiento, puesto que no nos encontramos en condiciones comunes o normales ”, explica la carta, como argumento para omitir este requisito impuesto por el Gobierno. En la carta se especifica que según el artículo 3 del Decreto Supremo N 4432, solamente el Ministerio de Salud y la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (CEASS) pueden adquirir las dosis anticovid por contratación directa, sin solicitar el RUPE al proveedor. Fernández solicita poder comprar vacunas por contratación directa y dispensar del requisito del RUPE, para realizar la adquisición “en circunstancias análogas a las concedidas al Ministerio de Salud y CEASS”. “La carta oficial que estamos enviando al presidente es para pedir que los protocolos no sean tan rígidos para la importación de vacunas (…) Podemos comprar y recibir donaciones, pero estamos explicando y dando los argumentos de cuáles son los contratiempos para poder acceder a la compra o donación (de vacunas)”, explicó la autoridad edil en conferencia de prensa. Asimismo, el alcalde del municipio de Santa Cruz de la Sierra dijo que el municipio tiene el presupuesto para adquirir dosis, las cuáles serán destinadas para reforzar el proceso de inmunización que ya se viene realizando en la capital cruceña. “Yo no le voy a contestar al ministro (Jeyson Auza), yo estoy mandando una carta oficial al presidente (Luis Arce) y espero que nos responda por la vía correspondiente”, dijo Fernández, al referirse a las declaraciones que hizo el ministro de Salud esta mañana. Horas antes, Auza indicó que no existen restricciones para la importación, pero que se debe cumplir los procedimientos legales que existen en los Decretos Supremos 4432 y 4438 (que exigen RUPE). “El señor Johnny Fernández hace la petición de que quitemos la supuesta prohibición de importación de vacunas, nosotros nos ratificamos en lo que hemos dicho en su momento, como Gobierno central en ningún momento hemos prohibido que los gobiernos subnacionales puedan adquirir las vacunas”, puntualizó el ministro de Salud.