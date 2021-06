En La Paz, los que más se contagian con Covid están entre los 30 y 39 años







Las personas que más se contagiaron Covid-19 en las últimas dos semanas son personas comprendidas entre 30 y 39 años, en el municipio paceño, de acuerdo con el reporte diario de la Alcaldía de La Paz.



Este hecho fue alertado por el alcalde Iván Arias, quien afirmó que los jóvenes no se cuidan, pues entre el 25 de mayo y el 7 de junio, las personas que se contagiaron tienen edades entre 30 y 39 años, con 575 mujeres y 661 varones.



“Fíjense el reporte diario, esto solo del municipio de La Paz, quiero alertar a los jóvenes de cómo la peste los está afectando. Son los jóvenes los más descuidados y son ellos los más afectados”, dijo el burgomaestre en conferencia de prensa.



El otro rango etario donde se registró un número mayor de contagios es el comprendido entre los 40 a 49 años, con 446 mujeres y 453 varones. En tanto, las personas cuyas edades oscilan entre los 20 y 29 años están en el tercer lugar de preminencia de contagios, dado que se registraron 449 mujeres y 359 varones.



En suma, entre el 25 de mayo y el 7 de junio se contagiaron 2.289 mujeres y 1.991 varones, que equivale a 4.280 nuevos casos de la Covid-19 en el municipio de La Paz. Estas cifras generaron la preocupación del alcalde Arias que, una vez más, alertó sobre la necesidad de asumir medidas restrictivas para evitar que la situación se salga de control.



“Solo en la tercera ola en La Paz hemos tenido 4.280 personas contaminadas y 54 fallecidos. Es decir, estamos creciendo. Quería mostrar cuán preocupante es la situación que estamos viviendo en la ciudad de La Paz”, dijo Arias.



De acuerdo con las proyecciones del Comité Científico de la Alcaldía de La Paz, se pueden llegar a tener 1.588 casos diarios en la primera semana de julio, cantidad que superaría el pico de 1.098 casos de la primera ola el año pasado.



“En la ola más dura nos tocó 1.098 casos y ustedes saben la cantidad de muertos que hemos tenido, esto superaría a Santa Cruz y a Cochabamba, esto es lo que queremos evitar. Todas estas subidas y bajas que ustedes ven son producto del trabajo que estamos realizando. Los médicos en tu casa, las atenciones por WhatsApp, la línea 800, la línea 156, estamos entregando kits, estamos logrando contener”, explicó el burgomaestre, quien pidió a la población que confíen en su autoridad, porque “no nos vamos a dormir, no nos vamos a cruzar de brazos”.



Al margen de las restricciones asumidas hasta el momento por el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) de La Paz, referidas a la prohibición de fiestas y el consumo de bebidas alcohólicas en locales públicos, Arias recordó este martes que se envió una nota al presidente Luis Arce para solicitar la implementación de una planta de oxígeno para La Paz. Asimismo, dijo que en la próxima reunión del COED buscará el consenso para implementar medidas restrictivas de circulación de personas y vehículos, y, de no encontrar respaldo en su propuesta, implementará acciones únicamente en el municipio de La Paz.