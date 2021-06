Recomiendan que embarazadas se vacunen después de la semana 20





09/06/2021 - 08:17:50

Opinión.- Ginecólogos de Cochabamba sugieren que las embarazadas reciban las dosis contra el nuevo coronavirus, pues representan uno de los segmentos poblacionales de mayor riesgo. No obstante, una de las recomendaciones subrayadas es que estas mujeres aguarden hasta la semana 20 para ser inoculadas con las inyecciones. La incertidumbre abunda en las gestantes de la Llajta frente a la disyuntiva de acceder o no a las vacunas para evitar la COVID-19.El ginecólogo obstetra Juan Abujder Eid aclara que todas las aseveraciones en cuanto a la relación entre las dosis y las gestantes deben ir con signos de interrogación, teniendo en cuenta que los estudios no son suficientes. Sin embargo, ve conveniente que reciban los inmunizantes. “Si me dices: ¿es bueno que una mujer embarazada se vacune? A título personal, yo creo que sí, después del primer trimestre o luego de la primera mitad del embarazo, cuando el bebé está formado y no le producirá (el tratamiento) ninguna alteración cromosómica. Es más, hasta las 20 semanas no le pondría, por seguridad ¿Es bueno que se vacune durante la lactancia? Considero que sí porque la madre le pasa las inmunoglobulinas al bebé”. La espera de las 20 semanas, detalla, encuentra su argumento en que “todo el daño que ocurre en el embrión sucede en la embriogénesis, que se da desde la fecundación hasta la semana 12”. Marlene Cortez, también ginecóloga, coincide en que las mujeres que quedaron encintas sean inoculadas. “En general, la vacuna puede aplicarse sin problema a las embarazadas. Es más, con mayor indicación porque ellas son un factor de riesgo. Producen hipercoagulabilidad de la sangre (formación excesiva de coágulos de sangre, es decir, trombos). Entonces, las complicaciones vienen siendo mucho más agresivas si es que no nos percatamos a tiempo”. ¿PFIZER O CLÁSICAS? Existe una división de corrientes en relación al tipo de inmunizantes más adecuado para este segmento. Para Cortez, las dosis de la farmacéutica estadounidense Pfizer son las más indicadas para este grupo poblacional, pues esta vacuna ha demostrado efectos secundarios “menos marcados”. En Estados Unidos, por ejemplo, alrededor de 90 mil mujeres con esta condición fueron inmunizadas con la Pfizer y han presentado malestares no considerables, según la experta. “Si me vacuno y estoy embarazada, esperaría la Pfizer porque está demostrado que al ser una proteína, la sensibilidad y los efectos colaterales en gestantes son menores”, detalla. El grueso de dudas, aunque sigue latente, fue pronunciado al principio de la pandemia, asegura Cortez, pues “estábamos sin conocer sobre esta enfermedad y nos sorprendió a todos”. Si bien está convencida de que la Pfizer es la más conveniente, aclara que “eso no quita mérito al resto de las vacunas, pero el tema es que no existen suficientes estudios para determinar que no vaya a producir, a futuro, algún otro malestar en las mamás”. Para Abujder, si bien la Pfizer es “ultramoderna”, las más recomendables son las clásicas, es decir, la Sputinik-V de Rusia y la Sinopharm de China, pues estas funcionan con virus muertos o atenuados. “Actúa sobre el ARN (ácido ribonucleico), es decir, sobre la genética. Si alguna tendría que producir algo, sería esa, pero según la Pfizer no causa nada. La Sinopharm y la Sputnik-V funcionan de distinta manera. Son virus muertos, que te pone una, y la otra, virus atenuados con ARN. Esas son las clásicas; no le podría pasar nada a una embarazada o una mujer fértil que quiere estarlo”. Abujder sugiere las dosis convencionales para estas mujeres. “No porque sea mala la Pfizer. Yo me haría vacunar con la Pfizer, pero no así a las embarazadas. Es tan nueva que yo pondría la clásica, la que se conoce, que son la china o rusa”. Si bien el galeno deja sentada su preferencia en este segmento, ello no implica que deseche la aplicación de las dosis estadounidenses. Esto, siempre después de las 20 semanas. “Ponte la Pfizer, la Sinopharm, la Sputnik-V o la Jhonson & Jhonson después de las 20 semanas, en la lactancia o los tres meses antes de tu embarazo”. El mes anterior, el Servicio Departamental de Salud (SEDES) sentó postura. Yercin Mamani, jefe de Epidemiología, dijo que no es aconsejable que las gestantes se vacunen, pues se desconocen los efectos secundarios a largo plazo. ESPERA En caso de que la mujer desee ser mamá y que previamente haya recibido la inmunización, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere esperar tres meses después de la inoculación del fármaco. Sin embargo, Cortez considera que ese período es largo y que dos semanas son suficientes. Aguardar un trimestre para quedar encinta es “mucho”, pues “los síntomas asociados a la vacuna generalmente se dan entre el tercer y quinto día luego de recibirla”.