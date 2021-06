Tres regiones no aplicarán instructivo sobre vacunas y critican al Gobierno de Arce





09/06/2021 - 07:26:13

El Deber.- A raíz de que algunas regiones se quedaron sin vacunas contra el coronavirus para ampliar su cobertura, ayer el ministro de Salud, Jeyson Auza, autorizó aplicar las segundas dosis de la vacuna Sinopharm como primeras para no frenar el proceso de inmunización. Sin embargo, los Servicios Departamentales de Salud (Sedes) de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz confirmaron que mantienen sus planes de inmunización porque no han recibido instructivos oficiales y las segundas dosis están destinadas a las personas que ya recibieron sus primeras vacunas; por lo tanto, mientras no se asegure la llegada de nuevos lotes, están imposibilitados de acatar el nuevo instructivo. Ayer, por la mañana el ministro Auza afirmó que el objetivo de esta disposición es evitar el almacenamiento de grandes cantidades de dosis y comenzar el proceso de inmunización en otras personas, siempre y cuando se garantice la segunda aplicación. “No existe diferencia entre la primera dosis y la segunda dosis (de Sinopharm), autorizamos a todos los Servicios Departamentales de Salud, que en este momento tienen las segundas dosis se garantice y se puedan administrar como primera”, anunció Auza en conferencia de prensa. Por la noche, el presidente Arce anunció que el 12 de junio llegarán las 100.000 primeras dosis de Sputnik V y 2 millones de cápsulas de Avifavir (antiviral contra el Covid-19), con una inversión de $us 10,8 millones. Determinaciones Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano de la Gobernación cruceña, Fernando Pacheco, indicó que para hacer cambios en el plan de inmunización primero se debe recibir un instructivo formal del Gobierno nacional y luego un equipo técnico evaluará la viabilidad de su aplicación. “Quiero ser enfático, hasta el momento se está aplicando a la población la segunda dosis en la fecha que le corresponde y no tenemos un instructivo oficial”, sostuvo la autoridad al referirse a la nueva instructiva del Ministerio de Salud. De acuerdo con Pacheco, el departamento cuenta con 90.000 segundas dosis, de las cuales 70.000 están en el área rural y 20.0000 en la capital cruceña. Por su parte, la responsable Departamental del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de La Paz, Peggy Ibáñez, confirmó que “no pueden hacer cambios” en el plan de inmunización debido a que hace días ya se empezó a aplicar las segundas dosis y hay bastante demanda de la población. “Si estuviéramos empezando con las primeras dosis aplicaríamos la instructiva, pero esto ahora no es posible porque ya estamos aplicando las segundas dosis y en los puntos la población la gente duerme a la espera de completar su esquema. Están desesperados”, enfatizó. En La Paz, manteniendo el plan actual, se estima que entre el 14 y el 20 de este mes, se paralice la aplicación de primeras dosis por falta de vacunas. Se detalló que en el departamento paceño se cuenta con 30.000 segundas dosis de Sinopharm. Por su lado, el responsable de Epidemiología del Sedes de Cochabamba, Yercin Mamani, confirmó que actualmente están aplicando solo segundas dosis porque ya se agotaron las primeras dosis. Sin embargo, descartó la posibilidad de utilizar segundas dosis como primeras porque obedecen a un plan aprobado en enero. “En el caso de Cochabamba las primeras dosis ya se aplicaron. Se cumplió con el cronograma, en este momento estamos aplicando las segundas dosis. Estamos cumpliendo con la planificación aprobada en enero”, remarcó Mamami. Precisó que el departamento cochabambino cuenta con 80.500 segundas dosis de Sinopharm que se terminarán de aplicar hasta el 27 de julio. Ven improvisación El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, indicó que este nuevo instructivo demuestra improvisación en el plan de vacunación nacional. “Como muestra hay que ver los puntos de vacunación, es una pena que la gente tenga que pasar frío en la noche para recibir la dosis”, señaló Larrea. La disposición también causó el pronunciamiento de la Iglesia. El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana y arzobispo de Sucre, monseñor Ricardo Centellas, pidió que se garantice la cobertura de vacunación contra Covid-19 en el tiempo previsto. “Ojalá que las vacunas lleguen para la mayoría de la población y a los que estamos esperando la segunda vacuna nos llegue lo antes posible”, expresó. El concejal por Demócratas, Manuel Saavedra, calificó al instructivo como un atentado contra la salud. “El Gobierno no tiene un plan. Recibimos vacunas a cuentagotas, el presidente (Luis Arce) nos dice que aguantemos y ahora que tengamos paciencia y esto va a seguir así, en la medida de que no se dejen ayudar con los gobiernos locales, para comprar vacunas”, denunció. A su vez, el concejal por Comunidad Ciudadana, José Carlos Medrano, consideró que el Ministerio de Salud y Deporte está jugando con la vida de las personas. “No somos conejillos de india para que experimenten con nosotros. El tema de la salud es delicado, están jugando con la vida”, sostuvo. Acción popular Por otro lado, el Comité pro Santa Cruz anunció que presentará una acción popular ante la Justicia para que se pueda liberar la adquisición de vacunas contra el Covid-19. El presidente cívico, Rómulo Calvo, manifestó que el equipo jurídico, en coordinación con la diputada de oposición, Luisa Nayar, y otras autoridades, accionaron el recurso contra los ministros de Salud, de Gobierno, de la Presidencia, contra el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el director o encargado de la Central de Abastecimiento y Suministros de Salud (Ceass), ante las necesidades de la población por la pandemia. “El pueblo vive en carne propia los embates de esta pandemia; en estos momentos estamos teniendo mucho luto en las familias bolivianas, hay acciones que han sido solicitadas por diferentes instancias y lamentablemente el Gobierno no da respuesta a lo que estamos pidiendo, en este entendido estamos demandando ocho puntos que exigimos al Gobierno central sean atendidos de forma inmediata”, señaló Calvo. La autoridad cívica exige que el Gobierno permita la liberación para la adquisición de las vacunas y que los gobiernos municipales y departamentales, incluso la población civil, puedan gestionar la compra de estas dosis. “Pedimos que se adopten las medidas necesarias para garantizar la provisión permanente e ininterrumpida a los hospitales y centros de salud”, enfatizó. Jhonny solicita comprar dosis Por su lado, el alcalde del municipio cruceño, Jhonny Fernández, solicitó a través de una carta al presidente Luis Arce Catacora la autorización para adquirir vacunas contra el coronavirus por contrataciones directas en el extranjero. En el documento, el burgomaestre pide al Gobierno que se omita el requisito de certificado de Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) que se les exige a los proveedores para poder vender vacunas a los municipios de Bolivia. “Ningún proveedor del extranjero, a no ser que cuente con sucursales constituidas en domicilio en nuestro país gestionaría la obtención de un certificado RUPE y esta exigencia se tornaría materialmente vana, impráctica y de imposible cumplimiento; puesto que la cantidad de vacunas requeridas para satisfacer la demanda interna rebasa la cantidad ofertada por los proveedores nacionales y extranjeros (…)”, explica la carta, como argumento para omitir este requisito impuesto por el Gobierno. En la carta especifica que según el artículo 3 del Decreto Supremo N 4432, solamente el Ministerio de Salud y Deportes y Ceass pueden adquirir las dosis por contratación directa, sin solicitar el RUPE al proveedor. Fernández solicita poder comprar vacunas por contratación directa y dispensar del requisito del RUPE, para realizar la adquisición “en circunstancias análogas a las concedidas al Ministerio de Salud y Ceass”. “La carta oficial que estamos enviando al presidente es para pedir que los protocolos no sean tan rígidos para la importación de vacunas (…) Podemos comprar y recibir donaciones, pero estamos explicando y dando los argumentos de cuáles son los contratiempos para poder acceder a la compra o donación (de vacunas)”, explicó la autoridad municipal. La carta del alcalde Fernández fue en respuesta al ministro de Salud, quien pidió al burgomaestre cruceño que, si cumple los requisitos para comprar los inoculadores, los pueda gestionar.