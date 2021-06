Del Castillo tilda a opositores de cómplices de Añez y le responden que es aprendiz de Murillo





09/06/2021 - 07:22:03

Erbol.- En una accidentada sesión de interpelación caracterizada por las descalificaciones y gritos, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tildó a los parlamentarios opositores de “cómplices” de hechos que atribuyó al gobierno de Jeanine Añez, como “golpe de Estado”, muertes, corrupción y hasta narcotráfico; mientras que desde la bancada de Creemos se le respondió que es “aprendiz” y “remedo” de Arturo Murillo. La sesión fue convocada para que Del Castillo responda a preguntas sobre la detención de la expresidenta Jeanine Añez. “Ustedes quieren esconder los crímenes, son unos cómplices, cómplices, asesinos cómplices, cómplices de la corrupción, cómplices del narcotráfico”, exclamó Del Castillo a sus detractores, en medio de los gritos que recibió después de mostrar un video sobre los sucesos de 2019. En el momento también se produjo una pelea a puñetes en el hemiciclo. “Ustedes originaron las muertes, ustedes fueron cómplices de la corrupción del narcogobierno”, exclamó Del Castillo, quien de manera reiterada aseguró que hubo un “golpe de Estado” en 2019, porque –según afirmó- se vulneraron los preceptos constitucionales de sucesión cuando Jeanine Añez asumió como presidenta. También negó que haya existido fraude en 2019. Mencionó como argumento los estudios que cuestionan las conclusiones del informe de la OEA, que identificó irregularidades en las elecciones de ese año. Consideró que el informe del organismo es un panfleto. Dijo que persisten algunos “parásitos” que creen que será suficiente lavándose las manos respecto a los hechos cometidos por Añez. Propuso a la oposición realizar en conjunto una proposición acusatoria contra Añez por el caso gases lacrimógenos, debido a los decretos aprobados para esa adquisición, y señaló que de lo contrario serán “cómplices de la narcodictadura”. También planteó que se acuse en conjunto a Añez para hacer justicia por las víctimas que estaban presentes en el acto, quienes eran del caso Senkata. “O luchan por la justicia de estas personas (en referencia a las víctimas de 2019), o se convierten en cómplices de la narcocriminal, corrupta dictadora de Jeanine Añez”, afirmó. Opositores calificaron a Del Castillo como “carcelero” y “comisario del régimen”. Le recordaron que en el pasado fue parte de manifestaciones en que se enfrentó contra la Policía incluso con petardos y que fue denunciado por acoso político por Eva Copa cuando era funcionario del Senado, entre otros temas. El jefe de bancada de Creemos, Erwin Bazán, cuestionó que sea ministro alguien que tiraba cohetes a la Policía. Dijo que el Ministro sólo pide justicia para quienes le conviene, pero no así por los muertos de Montero de 2019, el fallecimiento del activista Julio Llanos en La Paz o la quema de las casas de Waldo Albarracín y la periodista Casimira Lema. Bazán manifestó al Ministro que hará el “ridículo” si con sus presentaciones de Power Point pretende ir a la OEA a desvirtuar el fraude. “¿Qué podemos esperar de este aprendiz de Murillo? Murillito le deberíamos decir a Del Castillo”, agregó el jefe de bancada de Creemos, que además calificó a Del Castillo de “manipulador”, “ridículo” por sus arengas y de “fascista” por alentar la confrontación. Agregó que Del Castillo quiere hacerse parecer como “paladín de la justicia”, pero no pasa de “aprendiz de Murillo”. El diputado también de Creemos, Walthy Eguez, calificó al Ministro como “remedo de Murillo” y, de manera sarcástica, manifestó que Del Castillo querrá que le digan “Bolas”, como era el apodo del exministro, pero en realidad no llega ni a “Bolitas”. Criticó la actitud del Ministro y le dijo que no está en programas de televisión como “Caso Cerrado” o “Laura en América”. Dijo que está de acuerdo con que los corruptos de la gestión de Añez respondan ante la justicia, pero así también los correspondientes al gobierno de Evo Morales. La diputada Tatiana Añez recordó que Murillo también tenía expresiones como Del Castillo, de decir que no descansará hasta encontrar justicia, pero le avisó que cuidado termine como el exministro, ahora detenido en Estados Unidos. Al final de la interpelación, la mayoría del MAS ratificó su confianza en el Ministro.