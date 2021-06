CNS Potosí restringe internación de pacientes con Covid-19 por falta de oxígeno





08/06/2021 - 19:00:46

Página Siete.- El Hospital de Emergencia Móvil (domo) de la Caja Nacional de Salud (CNS) Regional Potosí comenzó a restringir la internación de pacientes con coronavirus debido al déficit de oxígeno medicinal. El médico Osmar Villa, responsable de ese centro, en declaraciones a la radio Fides, lamentó que en las actuales circunstancias la entidad no pueda cumplir con todos los asegurados. “En terapia intensiva del domo Covid tenemos problemas de abastecimiento de oxígeno, que se está tratando de subsanar”. «El ingreso está restringido porque, por las normas de atención, no podemos recibir a pacientes si no se les puede suministrar lo esencial», apuntó. El hospital móvil —que funciona como un centro de aislamiento— fue instalado en Villa Magisterio y comenzó a funcionar el agosto del año pasado. La infraestructura tiene capacidad para acoger a 40 pacientes críticos tanto en terapia intensiva como en terapia intermedia. «La falta de oxígeno es crítica a nivel nacional y se siente en Potosí. Nosotros no tenemos una envasadora ni una planta de oxígeno, por lo que dependemos de otras instancias».